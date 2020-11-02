دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجل الأردن أعلى معدل لإصابات فيروس كورونا اليومية، بعد أن أعلنت وزارة الصحة في البلاد عن 5877 إصابة جديدة الإثنين.

وسجلت العاصمة، عمان، 3361 إصابة جديدة (وهي الحصيلة الأعلى بين المحافظات الأردنية) في حين سجلت إربد 623 إصابة جديدة.

أما بقية الإصابات فتوزعت بالترتيب على الرمثا ومعان والعقبة وجرش والطفيلة والزرقاء والبلقاء وعجلون والكرك والمفرق ومأدبا.

ووصل إجمالي الإصابات في البلاد منذ بدء تفشي الجائحة 81 ألفا و743 إصابة و913 حالة وفاة بعد تسجيل 47 وفاة جديدة بسبب الفيروس الإثنين.