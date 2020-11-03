حاكم دبي يتلقى لقاح فيروس كورونا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم الثلاثاء، عن تلقيه جرعة من لقاح فيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع .. ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات .. https://t.co/LXdOJqhMYa

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي بتويتر :"أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع".

كما أشاد حاكم دبي بجهود فرق العمل في دولة الإمارات قائلاً: "نشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .. والمستقبل دائماً أفضل وأجمل في دولة الإمارات".