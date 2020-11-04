دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن عالم بارز يوم الأربعاء أن نتائج تجارب لقاح "كوفيد-19" بجامعة أوكسفورد، يمكن الوصول إليها قبل نهاية العام.

وقال أندرو بولارد للمشرعين في المملكة المتحدة: "تتمثل الخطوة الأولى في الوصول إلى النقطة التي يمكننا فيها إجراء تحليل، ومعرفة ما إذا كان اللقاح يعمل أم لا"، مضيفاً: "أنا متفائل بأننا قد نصل إلى هذه النقطة قبل نهاية هذا العام" وذلك في جلسة استماع لجنة حكومية.

وألمح بولارد إلى "فرصة ضئيلة" بأن تكون النتائج جاهزة قبل عيد الميلاد، لكنه شدد على أنه يجب مراجعة البيانات من قبل المنظمين قبل توزيع اللقاح، لافتاً إلى أنه أنه لا يعرف الجدول الزمني لذلك.