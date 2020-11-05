دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وافقت وزارة الغذاء وسلامة الأدوية في كوريا الجنوبية على اختبار جديد يمكنه اكتشاف كل من فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية من عينة واحدة، بحسب ما أعلنت هيئة الصحة في البلاد أمس.

وقال مسؤول الصحة الكوري الجنوبي يون تاي هو، إنه من خلال هذه الطريقة، يمكن للمرضى الحصول على نتائج عن "كوفيد-19" والإنفلونزا الموسمية من اختبار واحد في غضون ثلاث إلى ست ساعات.

وأضاف يون: "من المتوقع أن يخفف هذا العبء على العاملين في المجال الطبي وحالة الإزعاج بسبب انتظار المرضى".

وأبلغت كوريا الجنوبية يوم الخميس عن 125 حالة إصابة بفيروس كورونا وهي أعلى زيادة يومية منذ 23 أكتوبر ، وفقًا لوكالة الوقاية من الأمراض في كوريا (KDCA).

ورفعت الأرقام الجديدة إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 27،050 إصابة مؤكدة و 475 حالة وفاة ، بحسب ما ذكرت وكالة الوقاية من الأمراض في كوريا.