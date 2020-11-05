5 خطوات آمنة للتصويت في الانتخابات إذا كنت مصاباً بفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل يمكنك التصويت شخصياً إذا كنت تتعافى حاليًا من "كوفيد-19" أو تخضع للحجر الصحي بعد التعرض لفيروس كورونا؟

نعم، كما تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـCNN.

وكتب متحدث باسم مراكز السيطرة على الأمراض في رسالته: "توصيات مراكز السيطرة على الأمراض لعزل شخص مصاب بـ "كوفيد-19" أو عزل شخص كان على اتصال وثيق بشخص مصاب بـ "كوفيد-19" لن تمنعه ​​من ممارسة حقه في التصويت".

ووفقًا للمتحدث، "يمكن إجراء التصويت الشخصي بأمان باتباع توصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بشأن موقع الاقتراع والناخبين".

ويجب على الناخبين المرضى أو الذين يخضعون للحجر الصحي إعلام موظفي الاقتراع بحالتهم عند الوصول إلى موقع الاقتراع. ويجب عليهم أيضًا اتخاذ خطوات لحماية العاملين في مراكز الاقتراع والناخبين الآخرين:

لبس القناع

البقاء على بعد 6 أقدام على الأقل من الآخرين

غسل اليدين أو استخدام معقم اليدين قبل التصويت وبعده

ويجب تزويد العاملين في استطلاع الرأي الذين يساعدون الناخبين الذين تظهر عليهم أعراض، بمعدات الحماية الشخصية بما في ذلك أقنعة الوجه، والملابس الواقية، والقفازات، وتدريبهم على استخدامها بشكل مناسب.

وقال المتحدث إنه عند الإمكان، يجب إتاحة خيارات التصويت البديلة التي تقلل من الاتصال بين الناخبين والعاملين في الاقتراع للأشخاص المصابين بـ"كوفيد-19"، وأولئك الذين ظهرت عليهم أعراض "كوفيد-19"، وأولئك الذين تعرضوا للفيروس.

وفيما يلي خمس نصائح أخرى لتجربة تصويت أكثر أمانًا:

اقض معظم وقت انتظارك في الهواء الطلق

ومن المؤكد أن الوقوف في الهواء الطلق أكثر أمانًا من الداخل لأن أي تدفق للهواء يساعد في تبديد الفيروس. وحاول العثور على موقع اقتراع يبقي فترات الانتظار في الأماكن المغلقة عند الحد الأدنى.

وستكون المواقع الأكثر أمانًا هي المواقع الكبيرة ذات التهوية الجيدة، مثل الصالات الرياضية المدرسية، ومراكز الترفيه المجتمعية، ومراكز المؤتمرات، ومواقف السيارات الكبيرة.

التصويت في الأوقات الأقل ازدحامًا

ابق على اتصال مع الأصدقاء على "فيسبوك" أو أي موقع آخر. وغالبًا ما ينشر الأشخاص تحديثات حول الحشود في أوقات مختلفة من اليوم، والتي يمكنك استخدامها للتخطيط لرحلتك.

اختر قناعك بعناية

كن انتقائيًا بشأن قناعك. وفي الواقع، أظهرت الدراسات أن الأقنعة القطنية ذات طبقتين أو ثلاث طبقات من القماش أكثر حماية من الأقنعة أحادية الطبقة أو الباندانا.

وتأكد من تغطية أنفك وفمك بالقناع في جميع الأوقات.

اتبع قواعد التباعد الاجتماعي

وأصبح الوقوف على بعد 6 أقدام على الأقل هو القاعدة اليوم أو ينبغي أن يكون للمساعدة في حماية أنفسنا والآخرين من الفيروس. وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص إذا كان الأشخاص من حولك لا يرتدون أقنعة.

إحضار المطهر والقلم والماء

وإلى جانب القناع الواقي، يجب عليك بالتأكيد إحضار مناديل مطهرة، ومعقم لليدين يحتوي على أكثر من 60٪ من الإيثانول أو 70٪ من كحول الأيزوبروبيل، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض. وهذا هو المستوى المطلوب لقتل معظم فيروسات كورونا.

ونظرًا لأنه من المحتمل أن تنتظر لوقت طويل، تأكد من إحضار الماء وربما كرسي قابلاً للطي.