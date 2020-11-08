الدكتور أنتوني فاوتشي يحذر "لم نقترب من نهاية هذا التفشي بعد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعراض "كوفيد-19" يمكن أن تستمر لفترة أطول بكثير من أعراض المتلازمات الفيروسية الأخرى مثل الإنفلونزا.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، إن أعراض فيروس كورونا يمكن أن تستمر لفترة أطول من أعراض المتلازمات الفيروسية الأخرى، مضيفاً أن نسبة ما بين 25٪ و 35٪ من مرضى فيروس كورونا يعانون من أعراض طويلة الأمد مثل التعب، وضيق التنفس، وآلام العضلات، واضطرابات النوم، و"ضباب الدماغ".

وأوضح فاوتشي يوم السبت خلال مؤتمر للجمعية الطبية الأمريكية: "نحن نعلم على وجه اليقين تماماً أن هناك متلازمة ما بعد كوفيد-19، يُشار إليها أحيانًا باسم كوفيد، أو كوفيد المزمن للأشخاص الذين يعانون من أعراض لفترة طويلة"، مضيفاً: "هناك تسميات مختلفة".

ومن غير الواضح بالضبط فترة الوقت التي يمكن أن تستمر فيها الأعراض، حيث اُكتُشف الفيروس قبل أقل من عام، إذ أشار فاوتشي إلى أن الأعراض لوحظت لعدة أشهر بعد الإصابة الأولية.

وقال فاوتشي: "يجب على المهنيين الطبيين أن يفخروا بالعمل الذي قاموا به في الأشهر العديدة الماضية"، مضيفاً أنهم يعرضون حياتهم وسلامتهم للخطر من خلال الاهتمام المستمر بالأشخاص المصابين بمرض شديد العدوى ويمكن أن يسبب الوفاة.

ورأى فاوتشي أن معدل الوفيات بسبب "كوفيد -19" في الولايات المتحدة قد انخفض في الأشهر الأخيرة بسبب ثلاثة عوامل: "العمر والخبرة وأدوية أفضل"، لافتاً إلى علاجات يمكن أن تساعد الناس، مثل "ديكساميثازون" و"ريمديسفير".

أما حقيقة إصابة الشباب الآن بالعدوى هي أيضًا عامل يخفض معدل الوفيات بحسب ما ذكره، موضحاً أن طلاب الجامعات يصابون بالعدوى ثم "يصيبون الناس في المجتمع"، ومشيراً إلى أن "الشباب نوعاً ما يقودون عدوى كورونا".