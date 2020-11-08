إصابات كورونا تتجاوز 50 مليون شخص حول العالم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 50 مليون شخص، الأحد، بحسب ما رصدته إحصائيات جامعة جون هوبكنز.

وبلغ عدد الوفيات عالميا نتيجة الإصابة بكورونا مليون و253 ألفا و110 أشخاص، وكانت 20% من هذه الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت أكثر من 237 ألف حالة وفاة، ونحو 10 ملايين إصابة.

وفيما يلي قائمة بالدول التي سجلت أعلى عدد إصابات بكورونا:

الولايات المتحدة: 9879323

الهند: 8507754

البرازيل: 5653561

روسيا: 1760420

فرنسا: 1709773

إسبانيا: 1328832

الأرجنتين: 1236851

المملكة المتحدة: 1195350

كولومبيا: 1136447

المكسيك: 961938