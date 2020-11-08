إصابات كورونا تتجاوز 50 مليون شخص حول العالم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 50 مليون شخص، الأحد، بحسب ما رصدته إحصائيات جامعة جون هوبكنز.
وبلغ عدد الوفيات عالميا نتيجة الإصابة بكورونا مليون و253 ألفا و110 أشخاص، وكانت 20% من هذه الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت أكثر من 237 ألف حالة وفاة، ونحو 10 ملايين إصابة.
وفيما يلي قائمة بالدول التي سجلت أعلى عدد إصابات بكورونا:
الولايات المتحدة: 9879323
الهند: 8507754
البرازيل: 5653561
روسيا: 1760420
فرنسا: 1709773
إسبانيا: 1328832
الأرجنتين: 1236851
المملكة المتحدة: 1195350
كولومبيا: 1136447
المكسيك: 961938