الولايات المتحدة تواجه 3 تهديدات صحية في ظل كورونا..ما هي؟

الدكتور فاوتشي: أمريكا قد لا تعود للحياة الطبيعية حتى عام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بينما ركزت الولايات المتحدة إلى حد كبير على مستجدات الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا الأسبوع، بلغت أعداد الإصابات بسبب جائحة "كوفيد-19" مستويات جديدة في البلاد.

وستصبح جائحة كورونا الشغل الشاغل للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إذ يعتزم الإعلان عن تشكيله فريق عمل خاص مكونة من 12 عضواً لمكافحة فيروس كورونا يوم الاثنين، وفقاً لما قاله مصدران مطلعان لـCNN.

وحطمت الولايات المتحدة رقمها القياسي الخاص بعدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا على مدار ثلاثة أيام متتالية، إذ تجاوز عدد الإصابات 100،000 حالة منذ الأربعاء.

وفي يوم الجمعة، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 126،000 حالة جديدة، وهي أعلى حصيلة ليوم واحد حتى الآن، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

ويسجل عدد الإصابات اليومية أرقاماً قياسية بشكل منتظم، ويبلغ المسؤولون عن زيادات حادة في عدد المرضى داخل المستشفيات، كما أن الوفيات اليومية آخذة في الارتفاع.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 1140 حالة وفاة بفيروس كورونا يوم الجمعة، وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تجاوز فيه عدد الوفيات 1000 حالة وفاة.

ومنذ بداية الجائحة، توفي أكثر من 237،000 شخص بسبب "كوفيد-19" في الولايات المتحدة.

وقد يفقد 106،000 شخص آخر حياتهم خلال الشهرين المقبلين، وفقاً لتوقعات من معهد القياسات الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن.

ومع تفشي فيروس كورونا في بلدان مختلفة، دفع الأمر العديد من قادة الدول إلى تنفيذ تدابير جديدة للحد من انتشار الفيروس، وتجنب المزيد من الحالات التي تحتاج إلى الرعاية داخل المستشفيات.

وحذر الخبراء من أنه ما لم يلتزم الأمريكيون بإرشادات السلامة مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي، فقد يزداد الوضع سوءاً.

ويوم الجمعة، أبلغت 17 ولاية أمريكية على الأقل عن ارتفاع قياسي في عدد الحالات في يوم واحد، وفقاً لجامعة جونز هوبكنز.

وكسرت واشنطن الرقم القياسي للحالات الجديدة لليوم الثاني على التوالي، أي يوم الأحد.

وأبلغت 16 ولاية أمريكية عن أعداد قياسية لدخول المستشفيات وفقاً لـ"مشروع تتبع كوفيد".

وبحسب المشروع، يتم الآن إدخال أكثر من 54،000 مريض بفيروس كورونا إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

المسؤولون يتطلعون إلى بايدن لتجديد الاستجابة لـ "كوفيد-19"

وسيقود فريق عمل بايدن ثلاثة رؤساء بالتشارك، وهم الجراح العام السابق الدكتور فيفيك مورثي، والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الدكتور ديفيد كيسلر، والدكتورة مارسيلا نونيز سميث من جامعة ييل.

وتشير هذه الخطوة إلى مدى جدية خطط بايدن للتركيز على فيروس كورونا منذ بداية انتقاله.

وبعد وقت قصير من توقع CNN وشبكات أخرى أن بايدن هو الفائز في الانتخابات الأمريكية، أعرب مسؤولون عن ثقتهم في استجابة بايدن المستقبلية لـ "كوفيد-19" عندما يتولى منصبه.

وهنأت حاكمة ولاية ميشيغان، غريتشن ويتمر، بايدن في بيان، قائلة: "الآن، مع انتهاء الانتخابات، حان الوقت لكي يتحد الشعب الأمريكي ضد عدونا المشترك: كوفيد-19".