5 ممارسات صحية للحد من الإصابة بالسكتة الدماغية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يساعد اتباع نمط حياة صحي في الوقاية من الكثير من الأمراض المزمنة، أبرزها السكتة الدماغية. وبدلاً من الاعتماد الكلي على الأدوية والعقاقير التي يصفها لكم الطبيب فقط، ربما عليكم أيضاً الالتزام بعادات جديدة لروتين صحي.

وبذلك، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من النصائح التي ستساعدكم في الحد من إصابتكم بالسكتة الدماغية.

5 ممارسات صحية تحد من إصابتك بالسكتة الدماغية 👌 https://t.co/cm36bRy0px

ما هي أبرز هذه الممارسات الصحية؟