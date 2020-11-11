مراكز السيطرة على الأمراض تحدث إرشادات الأقنعة للوقاية من فيروس كورونا

دراسة جديدة: إذا ارتدى 95٪ من الأمريكيين أقنعة في الأماكن العامة فيمكن إنقاذ حياة أكثر من 100 ألف شخص

ما هي أفضل أنواع المواد لصنع الأقنعة للوقاية من فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في إرشادات جديدة يوم الثلاثاء إن ارتداء قناع يمكن أن يساعد في حمايتك، وليس فقط يحمي من حولك، من انتقال فيروس كورونا.

وكان البيان تحديثًا للإرشادات السابقة التي تشير إلى أن الفائدة الرئيسية لارتداء القناع هي المساعدة في منع الأشخاص المصابين من نشر الفيروس للآخرين.

وفي توجيهاتها الجديدة، قالت مراكز السيطرة على الأمراض إن أقنعة القماش تحميك من قطرات الرذاذ المعدية من أشخاص آخرين.

وتعتمد التوجيهات الجديدة على عدد من الدراسات التي تظهر أن أقنعة الوجه يمكن أن تقلل من انتقال الفيروس أو التقاطه بأكثر من 70٪ في حالات مختلفة.

وكشفت إحدى الدراسات أن استخدام القناع المتبادل قد ساعد في منع اثنين من مصففي الشعر من نقل الفيروس إلى 67 زبوناً تمت مقابلتهم في وقت لاحق.

وأوضحت أيضاً أن هناك أشخاص مصابين أمضوا أكثر من 10 ساعات على متن رحلات جوية، دون نقل العدوى للركاب الآخرين، عند استخدام قناع الوجه.

وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض إلى انخفاض عدد الإصابات والوفيات بشكل كبير عند طلب المسؤولين من الناس ارتداء أقنعتهم.

وأضافت أن اعتماد سياسة ارتداء قناع الوجه يمكن أن تساعد في تجنب عمليات الإغلاق المستقبلية، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ونظافة اليدين، وغيرها.

واستشهدت مراكز السيطرة على الأمراض بتحليل اقتصادي وجد أن ارتفاع نسبة ارتداء القناع حول العالم بـ15٪ يمكن أن يمنع خسائر تصل إلى تريليون دولار.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض إن بعض الأقنعة القماشية تعد جيدة تقريباً مثل الأقنعة الجراحية في منع القطرات.

وأوضحت أن مادة "البولي بروبيلين" قد تولد شحنة ثابتة تلتقط الجسيمات، في حين أن الحرير قد يطرد القطرات الرطبة ويكون أكثر راحة.

وأظهرت طبقات القماش المتعددة أداء أفضل من طبقات القماش المفردة، ففي بعض الحالات، ترشح ما يقرب من 50٪ من الجسيمات الدقيقة التي يقل حجمها عن 1 ميكرون، بحسب قول مراكز السيطرة على الأمراض.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، يوم الثلاثاء، عبر قناة MSNBC: "إنها خطوة باتجاهين.. أنت تحمي الآخرين، قناعهم يحميك، وقناعك يحميك أيضاً".