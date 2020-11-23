أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رأى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تدروس أدهانوم، الإثنين، أن الأنباء الأولوية حول فاعلية لقاح "أسترازينيكيا" المضاد لفيروس كورونا تحمل أملا حقيقيا، وتمثل "إشعاعا أكبر للضوء بنهاية النفق المظلم".

وقال أدهانوم: "مع الأنباء الإيجابية التي ظهرت مؤخرا حول تجارب اللقاح، أصبح الضوء بنهاية هذا النفق الطويل والمظلم أكثر إشعاعا"، وتابع قائلا: "هناك أمل حقيقي الآن بأن اللقاحات إلى جانب إجراءات الصحة العامة المجربة والمختربة، ستساعد بإنهاء الجائحة"، حسب قوله.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قائلا: "المجتمع العلمي وضع سقفا جديدا لتطوير اللقاح"، وأردف: "حالة الطوارئ التي اتُبعت في تطوير اللقاح يجب أن تتبع بعملية توزيعها بشكل عادل"، على حد قوله.

وأبرز تدروس مخاوفه من صعوبة وصول اللقاح المضاد لكورونا للشعوب الفقيرة والأكثر عرضة للمعاناة بحال الإصابة بالفيروس