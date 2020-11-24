كيف تضمن حصول طفلك على احتياجته الغذائية بظل التعليم عن بعد؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح العديد من الطلاب يدرسون في المنزل في ظل ظروف مختلفة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. ويجب أن لا تقلًل أهمية توفير الوجبات الصحية بظل التعليم الافتراضي.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء السعودية على تلك الأهمية في مقطع فيديو نشرته مؤخراً عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

ويجب على الأهل الحرص على تغذية أطفالهم بطريقة صحية وسليمة، إذ تتشكل العادات الغذائية في مرحلة مبكرة من العمر، وفقاً لما ذكره الفيديو.

كيف تضمن حصول طفلك على احتياجه الغذائي في السن المدرسي؟ #دقيقة_غذاء #الغذاء_والدواء https://t.co/ECbHRs1dmY

ولذلك، كيف يمكنك ضمان حصول طفلك على احتياجاته الغذائية في السن الدراسية؟

احرص على تقديم خيارات متنوعة تحتوي على جميع المجموعات الغذائية، مثل الحبوب والخبز، والحليب ومشتقاته، واللحوم، والفاكهة، والخضار، بالإضافة إلى الدهون

تقسيم الوجبات إلى 3 وجبات رئيسية، ووجبات خفيفة خلال اليوم بشرط ألا يتجاوز معدل استهلاك السعرات الحرارية في اليوم الواحد 1،800 سعرة حرارية

تشجيعهم على شرب 6 إلى 8 أكواب من الماء يومياً

استغلال تواجد الطلاب في المنزل طوال اليوم للجلوس معهم أثناء تناول الوجبات لتكون قدوة حسنة لهم عندما يأتي الأمر للغذاء الصحي

وتكمن أهمية الوجبات الغذائية الصحية خلال اليوم الدراسي في تزويد الجسم بالطاقة اللازمة للتركيز، وتحسين الأداء، والتحصيل الدراسي.