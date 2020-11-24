الصحة السعودية: لقاح كورونا مجاني ونطمح أن يغطي 70% من سكان المملكة بنهاية 2021

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وزارة الصحة السعودية: نطمح أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70% من سكان المملكة بنهاية 2021
حجاج مسلمون يضعون أقنعة في المسجد الحرام في مدينة مكة في المملكة العربية السعودية في 28 فبراير/شباط عام 2020.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في تصريح جديد، تحدث وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، عن طموح المملكة العربية السعودية في توفير لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لما لا يقل عن 70% من سكان البلاد بحلول نهاية عام 2021.

وفي تصريح لقناة الإخبارية السعودية الإثنين، أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أن الهدف يكمن في توصيل اللقاح إلى  أكبر عدد من السكان.

الصحة السعودية: لقاح كورونا مجاني ونطمح أن يغطي 70% من سكان المملكة بنهاية 2021
حجاج مسلمون يضعون أقنعة في المسجد الحرام في مدينة مكة في المملكة العربية السعودية في 28 فبراير/شباط عام 2020. Credit: ABDEL GHANI BASHIR / Contributor
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وقال العسيري إن الفئات التي لم تثبت إصابتها بفيروس "كوفيد-19" ستُعطى الأولوية للحصول على اللقاح، مضيفاً أنهم يطمحون بأن تغطي لقاحات كورونا ما يصل إلى 70% من مواطني ومقيمي المملكة خلال الأشهر القادمة، وبنهاية عام 2021.

وأشار العسيري إلى اللقاح سيكون متوفراً لجميع من في المملكة مجاناً لأنه يُعتبر من أغراض الصحة العامة.

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