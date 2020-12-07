مشاركة في تجارب لقاح "مودرنا" تكشف عن آثار جانبية عانت منها.. ما هي؟

نشر الاثنين ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2020

الآثار الجانبية للقاح كورونا..متطوع في التجارب يصف ما حدث له

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يتساءل البعض عن الآثار الجانبية لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وتحملت سوزان فروليش، خلال مشاركتها في تجارب لقاح شركة "مودرنا" التجريبي ضد "كوفيد -19"، أربع ساعات من آلام الجسم بعد تلقيها جرعتين من اللقاح.

وقالت فروليش خلال مقابلة مع CNN أنها ستحصل على اللقاح مرة أخرى "بكل تأكيد"، إذا لزم الأمر.

وأوضحت فروليش أنها استيقظت وهي تعاني من الصداع وآلام شديدة في المعدة، إذ وصفت الأعراض كما لو أنها بدايات أعراض عدوى إنفلونزا شديدة.

وأشارت فروليش إلى أنها كانت تشعر بألم شديد لمدة حوالي أربع ساعات، عندما استيقظ زوجها، وأحضر لها مسكن للألم.

وبعد تناولها عقار "نابروكسين"، اختفت جميع الأعراض التي كانت تعاني منها فروليش، والتي تعتقد أن هذه الأعراض، كانت ستختفي بسرعة أكبر إذا تناولت عقار "نابروكسين" على الفور، موضحةً أن عضلاتها، ومفاصلها، وعظامها بما في ذلك عظام الفك كانت تؤلمها، وأن الألم استمر لوقتٍ قصير، بحسب ما قالته لـCNN.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، تلقت فروليش وزوجها الدكتور توماس فروليش، الذي يعالج مرضى السرطان، الجرعة الأولى من إما لقاح "مودرنا" التجريبي ضد "كوفيد -19" أو الدواء الوهمي، ولا يتم إخبار المشاركين في التجارب إذا حصلوا على اللقاح.

وبعد حصولها على الجرعة الثانية في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت فروليش إنها استيقظت بسبب شعورها بالألم في منتصف الليل، بعد مرور 12 ساعة.

وأكدت فروليش لـCNN: "كل جزء من جسدي كان يتألم لمدة أربع ساعات".

ولم يفاجأ زوج فروليش، توماس، بأعراضها التي قال إنها شائعة عند تناول بعض الأدوية.

ولم تظهر على توماس أي أعراض، ويعتقد أنه تلقى الدواء الوهمي خلال تجارب اللقاح.

ورغم ما أصابها، قالت سوزان فروليش إنها ستتناول اللقاح مرة أخرى "بكل تأكيد" حتى إذا كان ذلك يعني المرور برد فعل مماثل.

وأضافت فروليش: "نحتاج إلى إخراج الجميع للحصول على هذا اللقاح. إنه أفضل بكثير من الإصابة بالمرض"، موضحةً أن العديد من أقاربها أصيبوا بفيروس "كوفيد-19"، وأنها لا ترغب بأن تمر بهذه التجربة.

ووافق زوجها، توماس على رأيها، مضيفاً أنه سينصح مرضى السرطان بالحصول عليه لأنه "آمن تماماً"، بحسب ما قاله.