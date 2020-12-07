نشر الاثنين ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2020

قطار "الحياة"..مستشفى على عجلات في الهند حيث الحرمان والعجز والفقر

بعد تسجيل 3 ملايين حالة إصابة خلال 50 يومًا.. الهند قد تُصبح ثاني أكثر دولة بإصابات فيروس كورونا في العالم

بعد تسجيل 86 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد.. الهند تكافح لاحتواء الحالات المتزايدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أدى مرض مجهول الهوية إلى نقل أكثر من 300 شخص إلى المستشفيات في جنوب شرق الهند، من بينهم شخص توفي، وفقاً لمسؤولين محليين يحققون في الحالات.

وأوضحت ضابطة المراقبة في مقاطعة إلورو الغربية في جودافاري، دولا جوشي روي، أن المرضى في مدينة "الورو" بولاية أندرا براديش، أبلغوا عن مجموعة من الأعراض بما في ذلك النوبات، وفقدان الوعي، وبعض الغثيان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الهند محاربة جائحة "كوفيد -19"، التي تضم ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم.

وتعد ولاية أندرا براديش واحدة من أكثر الولايات الهندية تضرراً من الجائحة، وقد سجلت أكثر من 800،000 حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19".

ومع ذلك، لم يكن "كوفيد-19" السبب وراء حالات دخول المستشفيات الجماعية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأكدت روي أن جميع المرضى ظهرت نتائج فحوصهم سلبية لـ "كوفيد-19"، مضيفةً أن حوالي 180 مريضاً غادروا المستشفى، بينما أن حالة البقية "مستقرة".

وأشارت روي إلى ان المريض الذي توفي أبلغ عن أعراض مماثلة للمرضى الآخرين، ولكنه بعد ذلك أصيب بسكتة قلبية قاتلة ليس لها علاقة بذلك المرض.

وذكرت مذكرة صادرة عن وزارة الصحة في ولاية أندرا براديش أن اختبارات الدم الأولية، لم تجد أي دليل على وجود عدوى فيروسية، مثل حمى الضنك أو شيكونغونيا، وكلاهما ناجم عن لدغات البعوض.

وتقوم السلطات المحلية في الهند بإجراء اختبار عينات المياه في مدينة "الورو" بحثاً عن التلوث، بعد أن وجدت أن مصدر المياه لجميع جميع المرضى مشترك.

وجمعت العينات من 57،863 أسرة، وأرسلت إلى مختبر الطب الشرعي.

وأضافت روي أن سبب المرض لا يزال غير معروف، موضحة: "ما زلنا نجري جميع أنواع الاختبارات، بما في ذلك اختبارات على الطعام والحليب".

ووصل متخصصون من معهد "All India" للعلوم الطبية بالإضافة إلى طبيب أعصاب من خارج الولاية إلى مدينة "الورو" لإجراء مزيدٍ من اختبارات السمية العصبية، وهم في انتظار النتائج.