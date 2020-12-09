نشر الأربعاء ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأربعاء، تسجيل اللقاح للفيروس غير النشط ضد "كوفيد -19" رسمياً في الدولة، الخاص بمعهد بيجين للمنتجات البيولوجية، وذلك استجابة لطلب شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية، لافتة إلى أن ذلك يعبّر عن "ثقة السلطات الصحية الإماراتية في سلامة وفعالية هذا اللقاح".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن "وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة – أبوظبي بمراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة ’سينوفارم سي إن بي جي‘، حيث أظهرت تلك النتائج فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس ’كوفيد – 19‘.."

وتابعت الوكالة بتقريرها أن "الإقلاب المصلي سجل معدل 99 % من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض. وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه".

وذكرت الوكالة الإماراتية أن "الوزارة قد قررت في سبتمبر الماضي توفير اللقاح تحت ترخيص الاستخدام الطارئ بهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية كونهم الأكثر عرضة لخطر العدوى بفيروس ’كوفيد – 19‘. وقامت دولة الإمارات بدراسة النتائج الإكلينيكية لما بعد ترخيص الاستخدام الطارئ الخاص بسلامة وفاعلية اللقاح، حيث أظهرت تلك الدراسات الجارية نتائج مشابهة لما خلصت إليه المرحلة الثالثة".