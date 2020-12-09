بريطانيا تحذر مرضى الحساسية الشديدة من تلقي لقاح "فايزر" ضد كورونا

الدكتور فاوتشي: لقاح فيروس كورونا سيحميك من الإصابة بالمرض لكنه قد لا يحميك من العدوى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا لـCNN الأربعاء، إن الآلاف من الأشخاص تلقوا لقاح فيروس كورونا في المملكة المتحدة، يوم الثلاثاء، في اليوم الأول من طرح لقاح شركة "فايزر"-"بيو إن تك".

وبشكل منفصل يوم الأربعاء، أصدرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا نصيحة جديدة مفادها أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل التحسسية الشديدة يجب ألا يتلقوا اللقاح، وذلك بعد أن عانى اثنان من موظفي خدمة الصحة الوطنية من الحساسية، وفقاً لما ذكرته هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا في بيان.

وطور العاملان في مجال الرعاية الصحية، اللذان كانا يحملان حاقنًا آليًا للأدرينالين ولديهما تاريخ من ردود الفعل التحسسية - أعراض تفاعل تأقاني بعد تلقي اللقاح يوم الثلاثاء.

وتنص نصيحة وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الجديدة لمختصي الرعاية الصحية على أن أي شخص يعاني من رد فعل تحسسي كبير تجاه لقاح، أو دواء، أو طعام، أو أولئك الذين تم نصحهم بحمل حاقن الأدرينالين الذاتي، يجب ألا يتلقوا لقاح"فايزر"-"بيونتك" ضد فيروس كورونا.

وتنص النصيحة أيضاً على وجوب توفير مرافق الإنعاش لجميع نقاط تلقي جرعات اللقاح.

وجاء في البيان الصادر عن ستيفن بويس، مدير هيئة الصحة الوطنية البريطانية: "كما هو شائع مع اللقاحات الجديدة، نصحت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية على أساس وقائي بعدم تلقي الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل التحسسية هذا اللقاح بعد أن استجاب شخصان لديهما تاريخ من ردود الفعل التحسسية بشكل عكسي بالأمس".