السعودية توافق على تسجيل لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، الخميس، موافقتها على تسجيل لقاح "فايزر-بيو إن تك" ضد فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة "فايزر" لطلب الموافقة على تسجيله.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء قرار موافقة الهيئة السعودية على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه استنادً إلى البيانات التي تقدمت بها شركة "فايزر"، بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

وباشرت الهيئة السعودية عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل من جوانب عدة، شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية، حسبما ذكرت "واس".

وعقدت الهيئة السعودية اجتماعات عدة لدراسة البيانات التي قدمتها الشركة، والتي شملت اجتماعات مع خبراء وعلماء مختصين محليين ودوليين، إضافةً إلى الاجتماع مع الشركة المُصنّعة وممثليها للإجابة على الاستفسارات التي قدمتها الهيئة، كما تم أخذ رأي الفريق العلمي الاستشاري للأمراض المعدية المُنبثق من اللجنة الاستشارية العلمية للدراسات السريرية، وفقاً لما ذكرته "واس".

وبحسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، عقدت لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها اجتماعاً لدراسة البيانات والتقارير العلمية، وبعد عرض الموضوع ومناقشته من جميع جوانبه الفنية والعلميةـ قررت اللجنة الموافقة على تسجيل لقاح "فايزر" والسماح باستخدامه.

أما عن موعد وصول اللقاح والبدء في استخدامه، أوضحت الهيئة السعودية أنه بناءً على الموافقة الصادرة اليوم، ستبدأ الجهات الصحية المعنية بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، بحسب ما ذكرته "واس".

وستقوم الهيئة السعودية بتحليلٍ عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه لضمان جودته، وستعلن وزارة الصحة السعودية عن موعد وصول اللقاح وبدء استخدامه بعد استكمال متطلبات الاستيراد.