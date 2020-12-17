الصحة السعودية تنشر صور أول مواطن ومواطنة يتلقيان لقاح كورونا

نشر الخميس ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2020

البقاء بالمنزل في ظل كورونا.. إليك عواقب الجلوس لفترة طويلة على جسمك

ما هي عواقب تلقي لقاح فيروس كورونا قبل أصحاب الأولوية

الجرعات ومنع انتشار العدوى وتلقيح المصابين.. 3 أسئلة قد تهمك حول لقاح كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة تعلن فيها عن تلقي أول مواطن ومواطنة لقاح فيروس كورونا المستجد في البلاد.

أول مواطن ومواطنة يتلقون لقاح كورونا (كوفيد-19) في المملكة. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 https://t.co/ysYqSRKq95

وفي تغريدة أخرى، تظهر صورة وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، وهو يتلقى لقاح كوفيد-19 أيضاً.

ويوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورنا عبر تطبيق "صحتي"، مؤكدة أنه سيكون مجانياً.

وحددت "الصحة" الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى للمجموعات التالية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

المواطنون والمقيمون من هم فوق 65 سنة

أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى

الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40

الأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة

أشخاص يعانون من اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة، مثل الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40.

وفي المرحلة الثالثة، يتم استهداف جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.