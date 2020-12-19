دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – روى كبير المراسلين الطبيين لدى CNN، سانجاي غوبتا، تجربته مع أخذ لقاح فيروس كورونا مطالبا بالحفاظ على الإجراءات المتخذة حاليا لمنع تفشي الفيروس.

وكتب غوبتا قصة تلقيه لقاح كورونا، في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، مشيرا إلى أنه تابع مراحل تطوير اللقاح منذ بداية الجائحة واطلع على البيانات الخاصة بها بشكل شخصي، بحكم عملي الصحفي والطبي.

وأضاف الطبيب والصحفي قائلا في تغريدة لاحقة: " في الوقت الذي أخاف فيه من الإبر قليلا، نعم، رغم أنني طبيب جراح، لم أشعر بألم التجربة ولو قليلا، بكل صدق"، حسب قوله.

While I am (a little) afraid of needles... yes... despite being a surgeon, the process didn’t hurt a bit. Honestly. (4/11) https://t.co/ZqUEeRAlzH

وتابع غوبتا قائلا: "لقد انتظرت لمدة 15 دقيقة التقليدية لمعرفة ما إذا كان سينتج عن ذلك رد فعل تحسسي ثم غادرت، بجسد يملأه اللقاح وعقل تملأه الأفكار"، حسب قوله.

وأشار الطبيب الأمريكي إلى أنه لم يخش الإصابة بالمرض لافتا إلى أن معظم الناس الذين تحدث لهم يصدقون أن الجائحة حقيقية لكنهم يعتقدون أن الإصابة بعيدة عنهم، مؤكدا أن معظم قصص الإصابة والوفاة نتيجة هذا الفيروس بدأت بهذا الشكل.

While I haven't particularly worried that I would get sick, the truth is, most of the patients I have spoken to felt the same. They believed the pandemic was real. Without a doubt. But, they just didn’t think it would happen to them. (6/11)

وتابع غوبتا قائلا: "هذا اللقاح يستحق الاحتفال، بإمكانه إنقاذنا من هذا المرض، لكن لا يوجد قدر من العلم يمكن أن يحمينا من أنفسنا، علينا القيام بذلك"، وأضاف قائلا إن اللقاح قد يُمثل "ضربة قاضية" يحبذها المجتمع ولكن من أجل القيام بذلك بالشكل الصحيح يجب البقاء في المنازل قدر الإمكان وارتداء الكمامات والتحلي باللطف، حسب قوله.

But, in order to get the big things right, we have to get the basics right first. Stay home as much as you can. #WearAMask and #BeKind (11/11)

وكانت قد بدأت ولايات أمريكية عدة بتوزيع اللقاحات على مواطنيها، إذ اعتمدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لقاحي فايزر وموديرنا الأمريكيين.