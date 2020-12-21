الصين تهدف إلى تطعيم 50 مليون شخص قبل رأس السنة القمرية الجديدة

نشر الاثنين ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2020

السلطات الصينية تلقي اللوم في تفشي حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد على الأغذية المجمدة المستوردة

تجارب اللقاح الصيني في الإمارات.. CNN تتحدث مع بعض المتطوعين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تهدف الصين إلى تلقيح 50 مليون شخص بلقاحات كوفيد-19 المحلية، قبل احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في فبراير/ شباط.

وأكد خبير التطعيم الذي كان يعمل سابقاً في مركز شنغهاي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تاو لينا، هذا الهدف لشبكة CNN، يوم الاثنين، بعد مراجعة نسخة من مؤتمر عبر الهاتف الحكومي في 15 ديسبمر/ كانون الثاني، حيث تمت مناقشة خطة إطلاق التطعيم الشامل.

وأضاف تاو أن هذه "مجرد خطة، وبلوغ الهدف يعتمد على الوضع الفعلي".

قالت السلطات الصينية إن خطوتها الأولى ستكون تطعيم العاملين الأساسيين مثل المتخصصين في الطب ومكافحة الأمراض، وعمال الجمارك وتفتيش الحدود، والأشخاص العاملين في قطاع الأغذية، وذلك بحسب مسؤولي الصحة، الذين حضروا مؤتمراً صحفياً، يوم السبت، حول خطة التطعيم في البلاد.

ومنذ يوليو/ تموز، قدمت الصين أكثر من مليون جرعة من اللقاحات المنتجة محلياً للأشخاص، الذين يعتبرون من مجموعات "عالية الخطورة"، في إطار برنامج الاستخدام الطارئ.

ويقول المسؤولون إنهم لم يجدوا ردود فعل سلبية خطيرة حتى الآن.

في الوقت الحالي، تمر خمسة لقاحات طورتها الشركات الصينية بالمرحلة النهائية من التجارب السريرية، في أكثر من 12 دولة حول العالم.