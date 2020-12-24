بالأرقام.. ترتيب محافظات مصر الأكثر إصابة بكورونا

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صورة أرشيفية لعدد من سيارات الإسعاف في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تتصدر محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، والقليوبية قائمة أعلى المحافظات تسجيلا لعدد إصابات فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، وفقا لوزارة الصحة بالبلاد.

وفيما يلي نقدم لكم ترتيب المحافظات ونسب الإصابة فيها وفقا لما ذكرته هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، ونقله موقع بوابة الأهرام:

القاهرة 31.7%، الجيزة 9.6%، الإسكندرية 8.2 %، القليوبية 5.9 %، البحيرة 5.1 %، الغربية 4.0%، الفيوم 3.9%، المنيا 3.7%، المنوفية 3.2%، كفر الشيخ 2.8%، سوهاج 2.2%، أسيوط 2.2%، السويس 1.9%، الشرقية 1.9%، وبني سويف 1.7%".

وجاءت أسوان نسبة 1.7%، ثم بورسعيد 1.6%، قنا 1.5%، الأقصر 1.3%، الدقهلية 1.2%، دمياط 1.2 %، مطروح 0.9%، البحر الأحمر 0.7%، الإسماعيلية 0.6%، جنوب سيناء 0.5%، والوادي الجديد 0.4%

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