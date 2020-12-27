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نشر الأحد ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، السبت، أن الساعة التي تلت تلقي ولي العهد، محمد بن سلمان، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تزايد عدد المتقدمين لهذه الخطوة 5 أضعاف.

وكتب الربيعة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد للجرعة الأولى من لقاح كورونا، ارتفع معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة"، حشب قوله.

وتابع وزير الصحة السعودي قائلا: "وارتفع عدد المطعمين ثلاث أضعاف المعدل اليومي. الشكر والامتنان لسموه على مبادرته المؤثرة وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين".

الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد للجرعة الأولى من لقاح كورونا، ارتفع معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة. وارتفع عدد المطعمين ثلاث أضعاف المعدل اليومي. الشكر والامتنان لسموه على مبادرته المؤثرة وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.

وكان قد تلقى ولي العهد السعودي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مساء الجمعة، حسبما ظهر في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء السعودية، الرسمية.