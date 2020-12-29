الإمارات تُعلن تسجيل "إصابات محدودة" بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

نشر الثلاثاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الإمارات تسجيل حالات محدودة من الطفرة الجديدة من فيروس كوورنا، الذي اكتٌشف في بريطانيا، حسبما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "في ضوء ظهور الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، وبالتزامن مع عمليات التقصي المستمرة من قبل القطاع الصحي، فلقد ثبت وجود حالات محدودة في الدولة وردت لنا من الخارج"، حسب قولها.

وفي سياق متصل، أعلنت الإمارات أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الصيني أثبتت فاعليته بنسبة 86%، و100% في الحماية من الحالات المتوسطة والشديدة.

وأكدت الهيئة أن الدولة أجرت 20 مليون و593 ألفا و400 و3 فحوصات خاصة بفيروس كوورنا، وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 200 و4 آلاف و369 إصابة، في حين بلغت حالات الشفاء 181 ألفا و400 حالة.