دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوز عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، أكثر من 1.9 مليون شخص، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في الوقت الذي تخطت أعداد الإصابات بالفيروس أكثر من 88 مليون شخص في كافة أنحاء العالم، وذلك منذ أن أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية عن ظهور أول حالة في ديسمبر 2019.

ونظراً لعدد الوفيات على الصعيد العالمي سجلت الولايات المتحدة أعلى حالات الإصابة والوفيات في العالم، ليصل عدد الإصابات إلى 21 مليون إصابة و365 ألف حالة وفاة حتى الآن.

وعلى المستوى العربي احتلت العراق المرتبة الأولى بعدد حالات الإصابة والوفاة جراء فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الإصابة في العراق إلى 600 ألف حالة، وحالات الوفاة إلى 12.8 ألف حالة وفاة، ونسبة لعدد الإصابات جاءت المغرب بالمرتبة الثانية ليصل عدد حالات الإصابة إلى 448 ألف حالة. وتليه السعودية بإجمالي 363 ألف حالة إصابة. إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الدول العربية العشر الأولى بعدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا.