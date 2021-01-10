ما هي أفضل حمية غذائية لعام 2021؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ذهبت الميدالية الذهبية لأفضل نظام غذائي للعام 2021 إلى حمية البحر الأبيض المتوسط ​​للعام الرابع على التوالي، وذلك فقاً للتصنيفات التي أعلنتها "US News & World Report".

وكان نظام "DASH" الغذائي قد حصل على الفضية، وهو يوصي بأساليب غذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم، والنظام الغذائي المرن، ويشجع على أن يكون الأشخاص نباتيين في معظم الأوقات، ولكنه مرن بما يكفي للسماح بتناول شطيرة من البرغر بين الحين والآخر.

ما الذي تشترك فيه هذه الحميات الغذائية؟ تشدد على الحد من الأطعمة المصنعة أو التخلص منها، والتركيز على الوجبات المليئة بالفاكهة، والخضار، والفول، والعدس، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والبذور.

وجاء نظاما الطعام "Dukin" و"keto"، وهما يشددان على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين أو الدهون مع الحد الأدنى من الكربوهيدرات، في المرتبة الأخيرة. وعادة ما يتم تصنيف هذه الأنظمة الغذائية بشكل سيء من قبل الخبراء لأنها شديدة التقييد، ويصعب اتباعها، وتزيل مجموعات غذائية كاملة، وهو ما لا توصي به الإرشادات الغذائية.

وللحكم على النظم الغذائية، استعرضت لجنة من الخبراء في أمراض القلب والسكري، والتغذية، والنظام الغذائي، وعلم النفس الغذائي، والسمنة الأبحاث حول النظم الغذائية من المجلات الطبية والتقارير الحكومية والموارد الأخرى.

وقالت أنجيلا هاوبت، مديرة تحرير قسم الصحة في يو إس نيوز آند وورلد ريبورت، "لقد عقدنا لجنة من 24 خبيراً يعيشون ويتنفسون الدايت، خسارة الوزن والسمنة".

وأضافت: "إنهم يصنفون كل نظام غذائي اعتماداً على عدد من المقاييس المختلفة: ما مدى سهولة اتباعه، ومدى احتمالية أن يؤدي إلى فقدان الوزن على المدى الطويل، وما مدى كونه صحياً وآمناً، ومدى فعاليته في الوقاية من الحالات المزمنة أو إدارتها مثل مرض السكري وأمراض القلب".

مزيد من الجوائز الكبرى لحمية البحر الأبيض المتوسط

وبالإضافة إلى الحصول على أفضل نظام غذائي، أعطى تحليل 39 خطة للأكل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​المرتبة الأولى ضمن فئة أفضل نظام غذائي نباتي. واحتل النظام الغذائي المرن المرتبة الثانية، يليه النظام الغذائي الاسكندنافي، الذي يشجع على تناول الأطعمة من مصادر محلية منخفضة بنسبة السكر.

ويرتبط نظام البحر الأبيض المتوسط ​​أيضاً بنظامي "DASH" و"Ornish" الغذائيين لأفضل نظام غذائي صحي للقلب. وتم إنشاء نظام "أورنيش" الغذائي في عام 1977 من قبل الدكتور دين أورنيش، مؤسس معهد أبحاث الطب الوقائي غير الربحي في كاليفورنيا.و يسمي أورنيش هذا النظام الغذائي بأنه البرنامج الوحيد المثبت علمياً لعكس أمراض القلب في تجربة سريرية عشوائية بدون أدوية أو جراحة. وقال الخبراء إن هذا النظام الغذائي مقيد ويصعب اتباعه.

وترتبط حمية البحر الأبيض المتوسط ​​أيضاً بالنظام الغذائي المرن الذي يحتل المرتبة الأولى في أفضل نظام غذائي لمرض السكري.

وهذه الجوائز العالية ليست مفاجئة، حيث وجدت العديد من الدراسات أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري، وارتفاع الكوليسترول، والخرف، وفقدان الذاكرة، والاكتئاب، وسرطان الثدي. كما تم ربط الوجبات من منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​المشمسة بعظام أقوى، وقلب أكثر صحة، وحياة أطول.

ويتميز النظام الغذائي بطهي بسيط قائم على النباتات، حيث تركز غالبية كل وجبة على الفاكهة، والخضار، والحبوب الكاملة، والفاصولياء والبذور، مع القليل من المكسرات والتركيز الشديد على زيت الزيتون البكر الممتاز. ونادراً ما يتم استهلاك الدهون بخلاف زيت الزيتون كالزبدة.

ويمكن أن يكون للحوم وجودا نادرا، وعادة ما يكون فقط لإعطاء النكهة للطبق. وبدلاً من ذلك، قد تشمل الوجبات البيض، ومنتجات الألبان، والدواجن، ولكن بكميات أصغر بكثير من النظام الغذائي الغربي التقليدي. ومع ذلك، تعتبر الأسماك عنصراً أساسياً.

وقالت أخصائية التغذية رهف البوتشي في أتلانتا، وهي تعلّم مرضاها عن كيفية تحضير حمية البحر الأبيض المتوسط، في مقابلة سابقة مع CNN: "إنه أكثر من مجرد نظام غذائي، إنه أسلوب حياة. كما أنه يشجع على تناول الطعام مع الأصدقاء والعائلة، والتواصل الاجتماعي خلال الوجبات، وتناول الأطعمة المفضلة لديك بعناية، بالإضافة إلى الحركة اليقظة، والتمارين الرياضية لأسلوب حياة صحي متكامل".

أفضل نظام غذائي لفقدان الوزن

وبالنسبة لهذه الفئة، نظرت لجنة الخبراء في نجاح النظام الغذائي على المدى القصير والطويل في إنقاص الوزن، وتم ربط "WW" ​​(مراقبو الوزن) بالنظام الغذائي المرن.

وتظهر الأبحاث وفقاً لتحليل النظام الغذائي المرن بأن النباتيين يميلون إلى تناول سعرات حرارية أقل، ولديهم وزن أقل، ومؤشر كتلة جسم أقل (مقياس دهون الجسم) مقارنة بأقرانهم الذين يأكلون اللحوم. ومن المحتمل عند تناول الكثير من الفاكهة والخضار والحبوب الكاملة، أن تشعر بالشبع عند تناول سعرات حرارية أقل مما اعتدت عليه.

وتمتلك شركة “ويت واتشرز”، التي فازت أيضاً بالمركز الأول ضمن فئة أفضل حمية تجارية، عنصراً مهماً مطلوباً في أي نظام غذائي ناجح: أي الدعم. وبالإضافة إلى الاجتماعات الشخصية، والاستشاريين الاختياريين الفرديين، تقدم الخطة مجتمعاً عبر الإنترنت.

أفضل نظام غذائي لفقدان الوزن بسرعة

ووفقاً لتقرير "US News & World Report" فان فئة فقدان الوزن السريع مخصصة للشخص الذي يحتاج إلى خسارة بضعة أرطال لمناسبة خاصة، حيث تم تقييم الوجبات الغذائية لمدة شهرين فقط. ومن غير المقصود أن يُنصح به كنظام غذائي طويل الأمد أو أسلوب حياة.

واحتل "HMR" المركز الأول، فيما جاء نظاما "WW" و"Atkins" الغذائيين في المرتبة الثانية.

وبرنامج "HMR" هو برنامج لفقدان الوزن وتغيير نمط الحياة ومصمم لتقليل السعرات الحرارية عن طريق بدائل الوجبات التي تشمل الفاكهة، والخضار المضافة.

أما حمية "Atkins"، والتي صممها طبيب القلب الدكتور روبرت أتكينز في العام 1972، فتتضمن أربع مراحل من خطط الوجبات، بدءًا بالقليل جداً من الكربوهيدرات وإضافة المزيد مع تقدم النظام الغذائي. ومع ذلك، وجد التحليل أن الأشخاص "الذين يتبعون نظاماً غذائياً منخفض الكربوهيدرات قد يتناولون الكثير من الدهون، مما يثير مخاوف صحية." وصنف هذا النظام الغذائي في المرتبة 33 من 39.

البدء في حمية البحر الأبيض المتوسط

هل تريد أن تجعل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​أحد أهدافك هذا العام؟ ابدأ بطهي وجبة واحدة كل أسبوع ترتكز على الفول، والحبوب الكاملة، والخضار، واستخدام الأعشاب والتوابل لإضافة النكهة.

أما الحبوب التي تغيرت قليلاً على مر القرون، والمعروفة باسم "الحبوب القديمة"، فهي أيضاً سمة أساسية في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، مثل الكينوا، والقطيفة، والدخن، والفارو، والحنطة.

وعندما تأكل اللحوم، تناول كميات قليلة. وبالنسبة للطبق الرئيسي، هذا يعني ما لا يزيد عن 3 أونصات من الدجاج أو اللحم قليل الدهن. والأفضل من ذلك: استخدام قطع صغيرة من الدجاج أو شرائح من اللحم قليل الدهن لتذوق وجبة نباتية.

وأعد التفكير في الحلوى، إذ وفقاً للثقافات المتوسطية، تنتهي الوجبات بأنواع الفاكهة الموسمية.

وإذا مللت من تناول الفاكهة الطازجة النيئة، يمكن سلق الكمثرى في عصير الرمان مع القليل من العسل، ثم تُقلل الصلصة وتُقدم مع الزبادي اليوناني. ويمكن طهي الأناناس أو أي نوع آخر من الفاكهة ورشها بالعسل. واصنع شراباً من الفاكهة، بما في ذلك الأفوكادو. ويمكن حشو التين أو التمر بجبن الماعز ورش القليل من المكسرات عليه.