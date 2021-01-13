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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد اكتشافه لأول مرة بالمملكة المتحدة، عُثر على متغير جديد من فيروس كورونا، والذي يعرف باسم "B.1.1.7" أو "VOC 202012/01"، في 50 دولة على الأقل، وكذلك في هونغ كونغ وتايوان، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وبينما يبدو المتغير الذي اُكتُشف لأول مرة في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020 أكثر قابلية للانتشار من السلالات الأخرى، يقول الخبراء إنه لا يوجد دليل على أنه أكثر فتكاً أو يسبب مرضاً أكثر خطورة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي عن الوباء إن المتغير اكتُشف بجميع المناطق والسلطات المحلية تقريباً في إنجلترا.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن هذا متغير منفصل عن واحد تم تحديده لأول مرة بجنوب إفريقيا، والذي تم اكتشافه في 20 دولة.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "من المعروف أن الفيروسات تتغير باستمرار من خلال الطفرات، وبالتالي ظهور متغيرات جديدة هو أمر متوقع.. العديد من الطفرات ليس لها أي تأثير على الفيروس نفسه، بينما قد يكون بعضها ضاراً بالفيروس، وقد يكون للقليل منها فائدة على الفيروس".

ووفقاً لإحصاءات CNN، تم العثور على متغير "B. 1.1.7" في 50 دولة.. إليكم القائمة: