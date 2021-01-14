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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مُنع اثنين من فريق منظمة الصحة العالمية من دخول الصين، بعد أن ظهرت لديهم نتائج إيجابية لاختبار الأجسام المضادة لـ"كوفيد 19".

ويُذكر أنهما جزء من فريق العلماء، الذي يتجه إلى مدينة ووهان بالصين، لإجراء بحث ميداني والتحقيق في جذور الوباء.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تغريدة يوم الخميس: "لا يزال يتواجد العالمان بسنغافورة لاستكمال اختبارات كوفيد-19. وخضع جميع أعضاء الفريق للعديد من اختبارات كورونا والتي جاءت سلبية واختبارات الأجسام المضادة لكوفيد-19 في بلدانهم الأصلية قبل السفر".

Two scientists are still in #Singapore completing tests for #COVID19. All team members had multiple negative PCR and antibody tests for COVID-19 in their home countries prior to traveling.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الشخصين سيخضعان مجدداً في سنغافورة لاختبار الأجسام المضادة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن 13 عالماً آخراً قد وصل إلى ووهان يوم الخميس.

وعندما سئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، عن الخبيرين يوم الخميس، لم يعلق بشكل مباشر ولكنه قال: "ستتبع الصين بصرامة لوائح ومتطلبات الوقاية من الوباء، وستقدم الدعم والتسهيلات لخبراء منظمة الصحة العالمية الذين يأتون إلى الصين، من أجل تنفيذ تعاون عالمي لتعقب منشأ الفيروس".

وذكرت محطة "CGTN" الرسمية يوم الخميس أن فريق منظمة الصحة العالمية قد "خضع لمسحات من الحلق واختبارات الأجسام المضادة بالمطار"، بعد وصوله إلى البلاد.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، يتعين على المسافرين إلى الصين إظهار نتائج سلبية لاختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا، إضافة إلى اختبار PCR، قبل السماح لهم بالدخول.