الكشف عن مفهوم قناع ذكي بمكبر للصوت وخصائص الكمامة الطبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ابتكرت شركة تصنيع أجهزة الألعاب، "Razer"، قناع وجه قابل لإعادة الاستخدام، ويتميز بخصائص كمامة طبية مرشحة للهواء، و جهاز ميكروفون مدمج، ومضخم صوت.

ويعالج القناع، المسمى "Project Hazel"، والذي يعد مجرد مفهوم وغير متاح للشراء حالياً، "القضايا البيئية للأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة، مع تعزيز ميزات غطاء الحماية الشخصية متعدد الاستخدامات"، وفقاً لبيان صحفي صادر عن شركة "Razer"، الثلاثاء.

يقوم صندوق الشحن اللاسلكي أيضاً بتعقيم القناع باستخدام مصباح الأشعة فوق البنفسجية. Credit: courtesy razer

وتقول الشركة والتي تصنع أيضاَ أجهزة الكمبيوتر المحمولة، إن قناعها يستخدم مرشح الجسيمات الموجود بقناع "N95" الطبي، بفلاتر قابلة للفصل وإعادة الشحن، بالإضافة إلى منظمات تدفق الهواء.

ويمكن إعادة شحن مرشحات الهواء وتعقيمها من خلال وضعها داخل صندوق الشحن اللاسلكي، والذي يتميز بمصابيح الأشعة فوق البنفسجية المعقمة.

وأوضحت الشركة أن القناع المقاوم للماء والخدش مصنوع من مواد بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير، مما يقلل من تأثيره على البيئة بشكل أكبر.

ويسمح التصميم الشفاف للقناع للأشخاص برؤية محيا مرتديه، وتنشط الأضواء الموجودة داخل القناع تلقائياً في الظلام، كما يعمل الميكروفون ومكبر الصوت على تحسين جودة الكلام المكتوم.

ويمكن لمرتدي القناع تخصيص شكله من خلال تنشيط منطقتين للإضاءة مع اختيار 16.8 مليون لون، ومجموعة متنوعة من تأثيرات الإضاءة الديناميكية.

ومن جانبه، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "Razer"، مين ليانغ تان: "يهدف مفهوم القناع الذكي Project Hazel إلى أن يكون عملياً، ومريحاً، ومفيداً للتفاعل مع العالم، مع الحفاظ على جمالية اجتماعية".

وأشار متحدث باسم الشركة، لـ CNN، إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد لإطلاق القناع لأنه لا يزال قيد التعديل.

وفي وقت سابق من جائحة فيروس كورونا، حولت شركة "Razer" مرافق التصنيع في الصين، لصنع أقنعة الوجه.

وفي مايو/ أيار العام الماضي، أعلنت الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في كل من سنغافورة ولاس فيغاس، أنها ستوزع ملايين أقنعة الوجه المجانية في سنغافورة حيث تكافح البلاد مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.