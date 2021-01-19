نشر الثلاثاء ، 19 يناير / كانون الثاني 2021

علماء من جنوب أفريقيا يطلقون على سلالتهم الجديدة من فيروس كورونا "طفرة الهروب".. ما الذي يجعلها أكثر مقاومة للقاحات؟

ما الذي يجعل السلالة الجديدة لفيروس كورونا أكثر قابلية للانتقال؟

لقاح فيروس كورونا.. لماذا لا تزال بحاجة إلى توخي الحذر؟

بحثاً عن منشأ فيروس كورونا.. خبراء يصلون الى ووهان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المغرب، الاثنين عن أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد المكتشفة مؤخراً بالمملكة المتحدة.

وفرضت البلاد قيوداً على الرحلات الجوية من أربع دول إضافية لاحتواء انتشار الفيروس، وفقاً لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء "MAP"، الإثنين.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، أن منظومة الرصد الوبائي سجلت أول حالة إصابة مؤكدة في المغرب بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد المكتشفة مؤخرا بالمملكة المتحدة.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلاً عن وزارة الصحة، أنه تم اكتشاف المتغير في ميناء طنجة المتوسط لدى مواطن مغربي عاد من "أيرلندا على متن سفينة من ميناء مرسيليا".

وأضافت الوزارة أن المصاب لم يُظهر أي أعراض، ويُوجد حالياً بالعزل الصحي في الدار البيضاء.

وبحسب الوكالة، قررت السلطات المختصة كإجراء وقائي، منع الطائرات والمسافرين القادمين من أستراليا، والبرازيل، وأيرلندا، ونيوزيلندا، من دخول البلاد، ابتداء من 19 يناير 2021 وحتى إشعار آخر.

وتُضاف هذه الدول الأربع إلى كل من جنوب أفريقيا، والدنمارك، والمملكة المتحدة، المعنية سلفا بالإجراء ذاته.

وبعد جنوب أفريقيا، يحتل المغرب المرتبة الثانية في إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها في أفريقيا بـ460،144 إصابة، وفقاً لبيانات جامعة "جونز هوبكنز".