الثلاثاء يشهد أعلى حصيلة وفيات من كورونا في أمريكا منذ بداية الجائحة

بين السياسة واللقاح.. هذه أبرز محطات جائحة كورونا في أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كانت إدارة ترامب تهدف إلى تطعيم 20 مليون أمريكي ضد "كوفيد-19" بحلول نهاية 2020، لكنها لم تحقق هذا الهدف حتى مع نهاية فترة حكمه.

والآن، يخضع وعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإعطاء 100 مليون جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال أول 100 يوم له منذ تولي منصبه، للامتحان.

وتم إعطاء أكثر من 17.5 مليون جرعة لقاح ضد "كوفيد-19" منذ إعطاء أول جرعة من لقاح "فايزر/ بيو إن تك" في 14 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وفقاً لأحدث البيانات من مراكز السيطرة على الأمراض، بمتوسط وتيرة تبلغ حوالي 462،000 جرعة في اليوم.

وعلى الرغم من التخلف الكبير عن الوعود المبكرة بشكل عام، فقد تحسنت وتيرة التطعيم بشكل مطرد خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

وكان عدد تلقي الجرعات خلال الأيام السبعة الماضية أكثر من 10 مرات من الأيام السبعة الأولى من إعطاء اللقاح في الولايات المتحدة.

ومع وجود لقاحات إضافية قيد العمل، بالإضافة إلى التزامات من إدارة بايدن الجديدة والشركات المصنعة الحالية، يمكن أن تستمر في التحسن.

الدكتور أنتوني فاوتشي،مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، قال إنه من المحتمل أن تلتقي إدارة اللقاح، وربما تتخطى، خطة بايدن.

ولا يزال أمام الولايات المتحدة عدة أشهر لتحصين عدد كافٍ من الناس لإنهاء الوباء.

الجداول الزمنية

يتطلب اللقاحان المرخصان حالياً للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة، اللذان طورتهما "فايزر/ بيو إن تك" ومودرنا، أن يتلقى الفرد جرعتان ليتم تحصينه بالكامل، بينما يتطلب لقاح آخر قيد التطوير من شركة "جونسون آند جونسون" تلقي جرعة واحدة فقط.

وإذا ظلت لقاحات "فايزر/ بيو إن تك" ومودرنا الوحيدة في السوق، فيجب إعطاء حوالي 500 مليون جرعة إجمالية لتطعيم جميع البالغين في الولايات المتحدة بالكامل، أي جرعتان لكل من 250 مليون بالغ أو نحو ذلك يعيشون في الولايات المتحدة.

وفي الوقت الحالي، لا يُصرح بأي من لقاحات فيروس كورونا الحالية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً.

وخلال الأيام السبع الماضية، تم إعطاء حوالي 914 ألف جرعة يومياً. وإذا استمر التطعيم بالمعدل ذاته، يمكن تلقيح كل شخص بالغ في الولايات المتحدة بالكامل بحلول صيف 2022، وفقاً لتحليل CNN.

وإذا ارتفع معدل التطعيم لما يصل إلى مليون جرعة يومياً، تماشياً مع وعد بايدن، فقد يرتفع هذا الجدول الزمني حتى ربيع 2022.

ومن أجل تطعيم جميع البالغين في الولايات المتحدة بشكل كامل بحلول نهاية العام، يجب أن تزيد الوتيرة إلى حوالي 1.3 مليون جرعة يتم إعطاؤها يومياً.

العودة إلى الوضع الطبيعي

وفي حين أن تطعيم جميع السكان يعد أمراً مثالياً، فمن المحتمل ألا يكون ضرورياً للبدء في العودة إلى الحياة الطبيعية.

ومن المتوقع حدوث مناعة القطيع، أي عندما تكون نسبة كافية من السكان محصنة ضد الأمراض المعدية ويكون الانتشار من شخص لآخر غير مرجح، في وقت قريب.

وتختلف تقديرات نسبة السكان الذين يجب حمايتهم للوصول إلى هذه النقطة مع معرفة المزيد عن فيروس كورونا.

تقع معظم التوقعات في نطاق 60 إلى 70%، بما في ذلك تلك التي استشهدت بها منظمة الصحة العالمية.

ولكن في الأسبوع الماضي، أشار فاوتشي إلى أن النطاق قد يكون أكثر من نسبة 70 إلى 85%.

وأوضح فاوتشي لـCNN: "إذا حصلنا على ذلك، فسوف نطور مظلة مناعة"، مضيفاً "سيكون ذلك قادراً على حماية حتى الضعفاء الذين لم يتم تطعيمهم، أو أولئك الذين لم يكن اللقاح فعالاً لهم".

بافتراض أنه يجب تطعيم ثلاثة أرباع البالغين في الولايات المتحدة بشكل كامل لتحقيق مناعة القطيع، يمكن أن تصل الولايات المتحدة إلى هذا الحد بحلول فبراير/ شباط 2022، إذا استمر التطعيم بمعدل الأيام السبعة الماضية ذاته، أي حوالي 914 ألف جرعة يتم إعطاؤها يومياً، وفقاً لتحليل CNN.

وإذا ارتفع معدل التطعيم لما يصل إلى مليون جرعة في اليوم، فيمكن الوصول إلى مناعة القطيع في الولايات المتحدة بحلول نهاية 2021.

وخلال فعالية "هارفارد بيزنس ريفيو" يوم الثلاثاء، قال فاوتشي إن تأثيرات مناعة القطيع قد تبدأ بحلول الخريف.

وأضاف فاوتشي: "إذا فعلنا ذلك بكفاءة، خلال أبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس، فبحلول الوقت الذي نصل فيه إلى بداية الخريف، يجب أن نحظى بهذه الدرجة من الحماية التي أعتقد أنها يمكن أن تعيدنا إلى شكل من أشكال الحالة الطبيعية".

وعلى الرغم من التقارير الأخيرة التي تفيد بأن حكومة الولايات المتحدة ليس لديها مخزون من اللقاح محجوز للجرعات الثانية كما تم وصفه سابقاً، فقد التزم المصنعون بتوافر الإمدادات.

وقالت شركة "فايزر" في بيان لـCNN: "لدينا جميع الجرعات الثانية من الشحنات السابقة إلى الولايات المتحدة"، وأضافت: "نعمل على مدار الساعة لإنتاج ملايين أخرى كل يوم".

وتعهدت "فايزر" بتوفير 200 مليون جرعة من لقاح "كوفيد-19" بحلول نهاية يوليو/تموز المقبل، بينما قالت شركة مودرنا إنها ستقدم إجمالي 200 مليون جرعة بحلول يونيو/ حزيران المقبل، أو نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

ويمكن أن تتسارع الجداول الزمنية لمناعة القطيع والتغطية الشاملة للتطعيم إذا تم السماح باستخدام المزيد من اللقاحات أحادية الجرعة في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، حتى إن وصلت الولايات المتحدة إلى مستوى معين من مناعة القطيع، فقد يختلف الوضع في أجزاء أخرى من العالم.

وحذَرت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، الأسبوع الماضي، من أنه لا ينبغي توقع مناعة قطيع عالمية هذا العام.