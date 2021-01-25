إصابة قطة بفيروس كورونا لأول مرة في كوريا الجنوبية

نشر الاثنين ، 25 يناير / كانون الثاني 2021

في حديقة حيوانات بنيويورك.. إصابة أول نمر بفيروس كورونا المستجد

الحيوانات الأليفة في ووهان تتضرر من فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل أول حالة إصابة لحيوان بعدوى "كوفيد-19"، بعد أن ثبتت إصابة قطة بالفيروس، وفقاً لوكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.

وقالت الوكالة في بيان صحفي الاثنين، إن نتيجة فحص القطة ظهرت إيجابية لمرض "كوفيد-19" الاسبوع الماضي، بتاريخ 21 يناير/ كانون الأول الجاري.

وخضعت ثلاث قطط لفحص "كوفيد-19" بعد أن ثبتت إصابة مربيها، بعدوى فيروس كورونا.

ويقع المأوى الذي تعيش فيه القطط في مقاطعة كيونغ سانغ الجنوبية بكوريا الجنوبية.

وتم فصل القطة المصابة بالعدوى عن القطط الأخرى، لمنع انتشار الفيروس داخل مأوى رعاية الحيوانات الأليفة.

وأكدت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنه لم ترد أي تقارير عن انتقال العدوى من الحيوانات الأليفة المصابة للبشر، ولكن وحدة الرعاية تعتني بالقطة المصابة بمعدات الوقاية الشخصية كإجراء وقائي.