مودرنا: لقاحنا فعال تجاه السلالتين الجديدتين من فيروس كورونا

ما دور لقاح "مودرنا” في تغيير الجدول الزمني لانتهاء جائحة كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت شركة مودرنا أن لقاحها ينتج أجساما مضادة قادرة على مواجهة السلالتين الجديدتين من فيروس كورونا المكتشتفتين في بريطانيا وجنوب أفريقيا على التوالي، وفق بيان إعلامي صدر عن الشركة الإثنين.

وأكدت الشركة في البيان أن جرعتين من لقاحها من المرجح أن يكونا كافيتين لـ"الحماية من السلالات التي تم اكتشافها للحظة".

وأظهرت دراسة صادرة عن الشركة أن المتغير الذي اكتٌشف في بريطانيا ليس لديه "تأثير كبير" على فاعلية اللقاح.

ورغم النتائج المطمئنة حول المتغير البريطاني إلا أن تلك المتعلقة بالسلالة جنوب الأفريقي ليست مبشرة بنفس الدرجة، فقد أظهرت بعض الدراسات أن اللقاحات التي أُنتجت حتى اللحظة من الممكن أن تكون أقل فاعلية تجاه هذه السلسلة.

ونوهت مودرنا في البيان الإعلامي إلى رصد "انخفاضا بمقدار ستة أضعاف في التعامل مع التترات (المتعلقة بالمتغير الجنوب أفريقي) مقارنة بالمتغيرات التي سبقته"، وفقا للبيان.

ورجحت الشركة أن يبقى اللقاح فعالا تجاه كافة السلالات المكتشفة رغم هذا الانخفاض الذي أشارت إلى أنه يبقى فوق المعدل الطبيعي ليكون اللقاح فعالا.