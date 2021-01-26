نتنياهو سيكون أول من يأخذ لقاح كورونا مع وصول أول شحنة من فايزر إلى إسرائيل

إسرائيل تبدأ بإعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا الخاص بها كمرحلة أولى من تجاربها السريرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ثبتت إصابة نسبة 0.01% من الأشخاص بفيروس كورونا بعد تلقي الجرعة الثانية، من بين مجموعة كبيرة من الإسرائيليين الذين تلقوا جرعتين من لقاح "كوفيد-19" لشركة "فايزر".

وعانى هؤلاء المرضى من مرض خفيف فقط، وفقاً للبيانات الأولية من نظام الرعاية الصحية الإسرائيلي.

ووجدت منظمة "مكابي" للرعاية الصحية أنه من بين حوالي 128،600 شخص تلقوا جرعتين من اللقاح، أُصيب 20 منهم بالعدوى، وثبتت إصابتهم بعد مرور أكثر من أسبوع من تلقيهم الجرعة الثانية.

ولم تختبر "مكابي" جميع المرضى بعد تلقي جرعتهم الثانية.

وبدلاً من ذلك، قاموا باختبار عدد غير محدد من الأشخاص الذين ظهرت عليهم الأعراض، أو الذين خالطوا شخصاً مصاباً بـ"كوفيد-19".

وأظهرت التجارب السريرية للقاح "فايزر" أنه فعال بنسبة 95% تقريباً.

ومن بين 20 مريضاً ثبتت إصابتهم بالفيروس، يعاني 50% منهم من أمراض مزمنة.

وعانى جميع المرضى العشرين من مرض خفيف، مع أعراض تشمل الصداع، والسعال، والضعف، أو التعب.

ولم يدخل أي منهم إلى المستشفى.

ومن بين سكان يزيد عددهم عن 9 ملايين نسمة بقليل، أعطت إسرائيل جرعات اللقاح الأولى إلى حوالي 2.5 مليون شخص، بينما أعطت الجرعات الثانية لحوالي مليون شخص.