دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم، ولكن، يخزنها العديد من الأشخاص بشكل غير صحيح، وفقاً لتغريدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية.

وبالنسبة للعديد من الأشخاص، يؤدي تخزين القهوة إلى الحفاظ على نكهتها الغنية، ولكن، لا يجب أن يكون ذلك السبب الوحيد لتخزينها بشكل صحيح.

القهوة من أكثر المنتجات استهلاكاً في العالم، وهناك مفاهيم خاطئة حول تخزينها وإعدادها. تعرّف على خمس نصائح مهمة لسلامة قهوتك. #الغذاء_والدواء https://t.co/y8QRCGKyYl

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية إلى أن القهوة قد تسبب الأمراض، عندما تتراكم عليها الميكروبات في آلة صنع القهوة.

وإليك 5 نصائح لضمان سلامة القهوة التي تحضرها في المنزل: