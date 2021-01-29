دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، مقطع فيديو أوضحت فيه ماذا يحصل معها نظرا لخطأ طبي تجميلي.

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جاء ذلك في مقطع نشرته وهبة على صفحتها الرسمية بموقع انستغرام قائلة بتعليق: "عمري ما تخيلت اني اتعرض للإصابة بسبب جهل طبي".

وقالت وهبة في مقطع الفيديو: "الي حصل اني زي مكا حكتلكم انني أنا من شهر كنت تعبانة جدا ومكنتش بعرف أفتح بقي ولا أعرف آكل ولا أفتح بقي أدخل شوكة ولا معلقة ولا حتة عيش ولا أي حاجة خالص وبعدين كنت بالصدفة موجودة في دبي ورحت لدكتورة شاطرة جدا أن هذا سترس وعندك شلل عضلي والعضلات في فكك مشدودة وعايزة علاج طبيعي وعايزة أدوية.."

وتابعت قائلة: "أخذت الأدوية وعملت علاج طبيعي والحقيقة لقيت مفيش تحسن، رحت لها النهارده وقلتلها انا مفيش تحسن فعملتلي منظار تاني وبعدين الست كانت مستغربة تقلي ستريس وأنا معنديش ستريس بالعكس.. انا عملت بوتوكس من شهر من ساعة ما تعبت بالضبط أخت إبرة دخلت على الأحبال الصوتية وبوضتلي الدنيا.."