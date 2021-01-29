دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الجمعة، توقفها عن قبول عمليات حجز جديدة من الإمارات العربية المتحدة بشكل مؤقت، بعد مخاوف أثارتها الحكومة البريطانية.

وقالت الخطوط القطرية، في تغريدة عبر تويتر، إنها أوقفت مؤقتًا قبول الحجوزات الجديدة من الإمارات العربية المتحدة للأيام السبعة المقبلة، بسبب مخاوف حكومة المملكة المتحدة.

كما قررت الشركة الحكومية تعليق الحجز من جنوب إفريقيا ورواندا مؤقتًا، فيما سـ"تشمل الاستثناءات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي تصاريح الإقامة العائدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى".