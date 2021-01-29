الأول من نوعه في الإمارات.. ما أهمية تسجيل التسلسل الجيني لفيروس كورون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مسؤولون إماراتيون يوم الجمعة إن بلادهم ستفرض المزيد من القيود، بما في ذلك تدابير أكثر صرامة على أماكن الترفيه والمزيد من الفحوصات للمسافرين، لمكافحة انتشار سلالات فيروس كورونا الجديدة مع استمرار الدولة في تسجيل أعلى حالاتها اليومية.

New measures to curb virus spread include requiring PCR tests for incoming travellers, imposing restrictions on entertainment venues, further limiting gatherings, and implementing awareness campaigns for the general public in a transparent and open manner.



وكتبت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، هند العتيبة، عبر حسابها الرسمي على تويتر: "تشمل الإجراءات الجديدة للحد من انتشار الفيروس، إلزام المسافرين القادمين بتقديم فحص سلبي PCR، وفرض قيود على أماكن الترفيه والتجمعات، وتنفيذ حملات توعية بشكل مستمر وبشفافية عالية"

وسجلت الإمارات أعلى حالات إصابة يومية بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب وزارة الصحة، 3,962 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 297,014 حالة، وإجمالي 826 حالة وفاة، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.



ومع إغلاق مدن ودول أخرى، رحبت إمارة دبي، التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، بالزوار خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

ومستشهدة بزيادة في حالات "كوفيد-19"، وضعت المملكة المتحدة يوم الخميس قيود السفر على الرحلات الجوية القادمة من الإمارات، بعد أسبوع واحد من قرارها إغلاق ممر السفر بين البلدين. كما فرضت دول أخرى حظر سفر على الإمارات، بما في ذلك الدنمارك، التي علقت الرحلات الجوية مؤقتاً.



ورغم زيادة أعداد الحالات، تظل الإمارات العربية المتحدة واحدة من أعلى الدول على مستوى العالم في توفير جرعات لقاحات فيروس كورونا التي يتم إعطاؤها للفرد.

We are confident of our ambitious vaccination program that is ranked second globally in doses administered per capita and have every confidence in our medical infrastructure and frontline workers.



وأضافت العتيبة عبر حسابها على تويتر :"نحن واثقون ببرنامج التطعيم الطموح لدينا والذي يحتل المرتبة الثانية عالميا في مجموع جرعات اللقاح الموزعة بالنسبة لعدد الأفراد، ولدينا ثقة تامة في البنية التحتية الطبية وفي العاملين في الخطوط الأمامية".