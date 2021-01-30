تونس تمنح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك – في الروسي

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة التونسية، السبت، منحها تصريح الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك – في الروسي المضاد لفيروس كورونا لمدة عام واحد، وفقًا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وحددت الوزارة، في بيان صحفي، منح هذا الإذن بعد تقييم الملف المقدم من المختبر من قبل فريق خبراء من المختبر الوطني للرقابة الدوائية والمركز الوطني لليقظة الدوائية، وكذلك خبراء في علم الفيروسات والسموم والمناعة والأمراض المعدية ".

وفي 11 يناير/كانون الثاني، منحت تونس أيضًا إذن الاستخدام الطارئ للقاح فايزر – بيونتيك لمدة عام واحد.

ولدى تونس 206,030 إصابة مُسجلة بفيروس كورونا و6599 حالة وفاة، حسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، هاشمي الوزير، السبت، قوله إن بلاده ستحصل منتصف فبراير/شباط المقبل على دفعة أولى تقدر بنحو 93,600 جرعة من لقاح فايزر، وأكثر من 500 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، في نهاية الشهر نفسه.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجرعات تأتي في إطار المبادرة العالمية لإتاحة اللقاح "كوفاكس"، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وتشارك فيها عدة دول، من أجل توفير ملياري جرعة لقاح.