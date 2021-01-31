الصحة العالمية: هذا ما يمكننا القيام به لمواجهة متغيرات كورونا الجديدة

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منظمة الصحة العالمية توضح التدابير التي لا تزال ناجحة ضد متغيرات كورونا الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسبب متغير فيروس "كوفيد-19" بموجة جديدة من القلق حول العالم. وإليك ما يمكننا فعله في مواجهة هذه المتغيرات، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل ريان، أن كلمة متغير تعني حدوث "تغييراً بسيطاً" في الشفرة الجينية للفيروس، وفقاً لما ذكره في مقطع فيديو نشرته المنظمة على "تويتر"، السبت.

وأكد ريان: "لا يعني ذلك بالضرورة أن الفيروس يتصرف بطريقة مختلفة.. وهذه المتغيرات ليست مختلفة بشكل جوهري من السلالات المنتشرة سابقاً". 

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وأوضح ريان أن لهذه المتغيرات اختلافات، وقد تؤثر تلك الاختلافات في الطريقة التي يرتبط بها الفيروس بالخلايا البشرية، أو الطريقة التي يستنسخ بها الفيروس نفسه بنجاح في الجسم البشري.

وأكد أن الأمر الذي لم يتغير هو طريقة الانتقال.

ولذلك، فإن جميع التدابير التي وُضعت بالفعل هي الأشياء التي لا تزال تعمل، بحسب ما ذكره ريان.

وتتضمن تلك التدابير الحرص على نظافة اليدين، والتباعد الجسدي، والتقليل من عدد الأشخاص الذي تختلط معهم، والوقت الذي تقضيه معهم، وارتداء الكمامات، والتهوية الجيدة.

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