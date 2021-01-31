الصحة العالمية: هذا ما يمكننا القيام به لمواجهة متغيرات كورونا الجديدة

نشر الأحد ، 31 يناير / كانون الثاني 2021

الدكتور أنتوني فاوتشي يناقش كيف يمكن لمتغيرات كورونا أن تؤثر على اللقاحات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسبب متغير فيروس "كوفيد-19" بموجة جديدة من القلق حول العالم. وإليك ما يمكننا فعله في مواجهة هذه المتغيرات، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل ريان، أن كلمة متغير تعني حدوث "تغييراً بسيطاً" في الشفرة الجينية للفيروس، وفقاً لما ذكره في مقطع فيديو نشرته المنظمة على "تويتر"، السبت.

وأكد ريان: "لا يعني ذلك بالضرورة أن الفيروس يتصرف بطريقة مختلفة.. وهذه المتغيرات ليست مختلفة بشكل جوهري من السلالات المنتشرة سابقاً".

The way in which the new #COVID19 virus variants transmit hasn't changed. So therefore, all the measures we already have in place like -hand hygiene -physical distance -ventilation -masks are the things that still work. -@DrMikeRyan https://t.co/OJxgOpZP8Y

وأوضح ريان أن لهذه المتغيرات اختلافات، وقد تؤثر تلك الاختلافات في الطريقة التي يرتبط بها الفيروس بالخلايا البشرية، أو الطريقة التي يستنسخ بها الفيروس نفسه بنجاح في الجسم البشري.

وأكد أن الأمر الذي لم يتغير هو طريقة الانتقال.

ولذلك، فإن جميع التدابير التي وُضعت بالفعل هي الأشياء التي لا تزال تعمل، بحسب ما ذكره ريان.

وتتضمن تلك التدابير الحرص على نظافة اليدين، والتباعد الجسدي، والتقليل من عدد الأشخاص الذي تختلط معهم، والوقت الذي تقضيه معهم، وارتداء الكمامات، والتهوية الجيدة.