فاوتشي يُبرز دور التطعيم في حرمان فيروس كورونا من تطوير نفسه

الدكتور أنتوني فاوتشي يناقش كيف يمكن لمتغيرات كورونا أن تؤثر على اللقاحات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – حث كبير المستشارين الصحيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، أنتوني فاوتشي، الإثنين، الناس على الإقبال على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك لمنع تطور الفيروس.

وقال فاوتشي في إيجاز صحفي بالبيت الأبيض: "عليك أن تأخذ اللقاح عندما يصبح متاحا بأسرع ما يمكن"، وأضاف قائلا إن الفيروسات لا يمكنها تطوير نفسها إذا لم تحدث عملية الاستنساخ.

وتابع مدير مركز مكافحة الأمراض المعدية والتحسسية قائلا: "بإمكانك إيقاف عملية الاستنساخ عبر التطعيم على نطاق واسع"، وأردف موجها حديثه للناس: "عندما يصبح اللقاح متاحا، أرجوكم خذوه"، حسب قوله.

وشدد المسؤول الصحي الأمريكي على ضرورة خلق "استثمارات كبرى" للتأكد من أن الكوكب بأكلمه أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وقال عن ذلك: "إذا لم نجمع الجهود من أنحاء العالم، فبلا شك، لن يذهب (الفيروس) بل سيواصل الظهور بأشكال مختلفة مطورة"، حسب قوله.