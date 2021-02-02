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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، على أهمية الالتزام بالسلوكيات الصحية، مشيراً إلى أن الجائحة لا تزال مستمرة.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي: "لا تجامل على حساب صحتك، الجائحة مستمرة، العالم لا يزال يعاني، وقد رصدنا ارتفاعات في أغلب مناطق المملكة".

لا تجامل على حساب صحتك، الجائحة مستمرة، العالم لا يزال يعاني، وقد رصدنا ارتفاعات في أغلب مناطق المملكة، لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200%من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير، حتى نكون في مأمن صحي بإذن الله علينا الالتزام بتطبيق السلوكيات الصحية.

وإلى جانب ذلك، أشار العبدالعالي إلى عودة منحنى إصابات فيروس كورونا بالصعود، إذ قال: "لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200%من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني".

ولذلك، أوصى العبدالعالي بأهمية الالتزام بتطبيق السلوكيات الصحية من أجل الحفاظ على الصحة.

معالي وزير الصحة: لقد رصدنا في الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاع مستمر في أعداد الإصابة بفيروس كورونا وكانت من أهم أسبابها التجمعات بكل أنواعها، وإذا استمر التهاون في التجمعات وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية سندخل في خطر الموجة الثانية لا قدر الله. https://t.co/DuqQmo6aB3

وخلال تغريدة من وزارة الصحة السعودية الأحد، أكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، رصد زيادة ملحوظة، وارتفاع مستمر في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.