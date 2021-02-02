انخفاض حالات كورونا عالميا للأسبوع الثالث على التوالي ومنظمة الصحة العالمية توصي بأخذ الحيطة

صحة
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
انخفاض حالات كورونا عالميا للأسبوع الثالث على التوالي ومنظمة الصحة العالمية توصي بأخذ الحيطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شاركت منظمة الصحة العالمية مؤخراً، خبراً مشجعاً عن جائحة فيروس كورونا.

وفي إحاطة إعلامية بشأن جائحة "كوفيد-19" الإثنين، سلط مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الضوء على أخبار إيجابية خلال ملاحظاته الافتتاحية.

وقال غيبريسوس: "للأسبوع الثالث على التوالي، انخفض عدد حالات كوفيد-19 الجديدة المبلغ عنه عالمياً الأسبوع الماضي".

ولا تزال هناك العديد من البلدان التي تشهد ارتفاعاً في عدد الحالات، ولكن انخفاض عدد الحالات العالمية، يُعد خبراً "مشجعاً" على المستوى العالمي، بحسب ما ذكره غيبريسوس.

قد يهمك أيضاً

منظمة الصحة العالمية تحذر من 3 مشاكل كبرى ستحدث في حال عدم مشاركة لقاحات فيروس كورونا

وأكد غيبريسوس أن ذلك يُظهر إمكانية السيطرة على الفيروس، حتى مع انتشار متغيرات جديدة، كما أنه يثبت القدرة على منع الإصابات، وإنقاذ الأرواح عند الاستمرار في تطبيق تدابير الصحة العامة المُثبتة.

ولفت غيبريسوس إلى أننا مررنا بهذا الموقف من قبل، إذ شهدت جميع الدول تقريباً، لحظات تراجع فيها عدد الحالات.

وأدى ذلك إلى إرخاء الحكومات للقيود بشكل سريع جداً، وعدم التزام الأفراد بالحيطة، ما أدى إلى عودة الفيروس بقوة، وفقاً لما ذكره.

وأوضح غبريسيوس أهمية اتخاذ الاحتياطات لحماية أنفسنا والآخرين من حولنا مع طرح لقاحات "كوفيد-19".

قد يهمك أيضاً

فاوتشي يُبرز دور التطعيم في حرمان فيروس كورونا من تطوير نفسه

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.