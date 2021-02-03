هل يمكن أن تنقل الحيوانات عدوى فيروس كورونا إلى البشر؟

كيف يمكن أن تساعدك الحيوانات الألفية على تحسين صحتك الجسدية والنفسية؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مسؤولون في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الإثنين، إنه لا يوجد دليل على أن الحيوانات تلعب دوراً رئيسياً في انتشار فيروس كورونا بين البشر. ولكن، يمكن أن تساعد بعض الإجراءات الاحترازية في الحفاظ على سلامة الناس وحيواناتهم الأليفة.

وأوضحت الدكتورة كيسي بارتون بيهرافيش، وهي مسؤولة في مركز السيطرة على الأمراض، خلال إحاطة يوم الاثنين: "بناءً على المعلومات المحدودة المتاحة حتى الآن، يعتبر خطر انتقال كوفيد-19 من الحيوانات إلى البشر، بما في ذلك الحيوانات الأليفة، منخفضاً".

وتشير الأدلة إلى أن "كوفيد-19" قد نشأ على الأرجح لدى الحيوانات قبل انتشاره بين البشر.

وقالت بيهرافيش: "اعتباراً من منتصف يناير/ كانون الثاني، علمنا بإصابة 187 من الحيوانات في 22 دولة بفيروس SARS-CoV-2"، مشيرة إلى أن "هذه الأرقام لا تشمل مزارع حيوانات المنك".

وأضافت بيهرافيش أنه لم يتم حتى الآن ربط أي وفيات للحيوانات بالفيروس.

وتتبع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن كثب بعض الأبحاث حول عدوى فيروس كورونا لدى الحيوانات، حيث صُنفت معظمها بناء على مخاطر الإصابة.

وقالت بيهرافيش إن الحيوانات المعرضة بشدة للفيروس تشمل القطط، والهامستر، والرئيسيات غير البشرية، والأرانب، والمنك، والغزلان.

حماية الحيوانات الأليفة

وقالت بيهرافيش إن الحيوانات المصاحبة لها، وخاصة القطط والكلاب، هي المجموعة الرائدة بين أنواع الحيوانات المتأثرة بفيروس كورونا.

ورغم أن مخاطر انتقال العدوى من حيوان إلى إنسان منخفضة، إلا أنه يمكن للأشخاص نقل فيروس كورونا إلى الحيوانات الأليفة، بحسب ما أوضحته بيهرافيش.

وتوصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض جميع الأشخاص بمعاملة الحيوانات الأليفة بنفس الطريقة التي يعاملون بها أفراد الأسرة لحمايتها من الإصابة بـ"كوفيد-19".

وتنصح الوكالة بإبقاء القطط في الداخل ومنع الحيوانات الأليفة الأخرى من التجول بحرية. وأشارت إلى أهمية عدم وضع الأقنعة على وجوه الحيوانات الأليفة لأنها قد تسبب لها الأذى.

ويجب على الأشخاص المصابين تجنب الاتصال بالحيوانات الأليفة، ما يعني عدم التقبيل أو النوم في السرير نفسه، بحسب قول مركز السيطرة على الأمراض.

وبالتالي، من المهم أن يتولى شخص آخر مسؤولية الاعتناء بالحيوانات الأليفة. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، ينصح مركز السيطرة على الأمراض بارتداء قناع الوجه عند التعامل معها.

ويجب على الأشخاص الذين يشتبهون في إصابة حيواناتهم الأليفة بفيروس كورونا استشارة طبيب بيطري.

وأشارت بيهرافيش إلى أنه من بين 93 حالة إصابة بـ"كوفيد-19" لدى القطط والكلاب بالولايات المتحدة، لم تظهر أي أعراض على نسبة 53٪ منهم.

وقالت بيهرافيش إنه يجب عزل الحيوانات الأليفة التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا بعيداً عن البشر والحيوانات الأخرى.

وأضافت أنه لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة تحمل فيروس كورونا على جلدها أو شعرها، ومن المهم أيضاً عدم مسحها أو غسلها بالمطهرات الكيميائية.

وأشارت بيهرافيش إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لم توافق على أي عقاقير خاصة لعلاج أو وقاية الحيوانات من "كوفيد-19".