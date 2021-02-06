أبوظبي تصدر قرارا جديدا بشأن الموظفين لمنع تفشي فيروس كورونا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت دائرة الإسناد الحكومي اعتماد تطبيق نظام العمل الحضوري بسعة بطاقة 30% في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في العاصمة.

وشمل الإجراء الجديد تطبيق نظام العمل عن بعد لـ"الوظائف التي يمكن تأديتها بشكل كامل من خارج مقر العمل، وللموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عام، والمصابين بأمراض مزمنة وضعف المناعة، وأصحاب الهمم"، وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وألزمت الدائرة كافة الموظفين بإجراء فحص PCR أسبوعيا واستثنت من ذلك المطعمون في بنرامج التطعيم الوطني والمتطوعون في التجارب السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم حرف E أو النجمة الذهبية على تطبيق الحصن.

يذكر أن الإمارات تشهد زيادة في الحالات المصابة بفيروس كوورنا المستجد هي الأقوى منذ بدء الجائحة حول العالم في مارس/أذار الماضي.