مجلس الصحة الخليجي يُوضح حقائق 6 شائعات حول لقاح فيروس كورونا

صحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستمر فيروس كورونا المستجد وسلالاته في إثارة الشعور بالقلق بين الناس.

وفي تغريدة نشرها مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أوضح حقيقة بعض الإشاعات التي تدور حول لقاح "كوفيد-19".. ما أبرزها؟ 

  • إشاعة: يغير اللقاح الجين الوراثي للشخص

حقيقة: لا يغير أو يتفاعل اللقاح مع الجين الوراثي لأنه لا يدخل أبداً لنواة الخلية

  • إشاعة: من سبق له الإصابة بـ"كوفيد-١٩" لا يأخذ اللقاح 

حقيقة: يجب أخذ اللقاح لأن المناعة المكتسبة من الإصابة بـ"كوفيد-19" لا تدوم

  • إشاعة: جرعة واحدة تعطي المناعة المطلوبة للوقاية

حقيقة: تلقي جرعة واحدة فقط يعطى نصف المناعة المطلوبة للوقاية، لذا يجب تلقي جرعتين

  • إشاعة: لا يمكن أخذ لقاحي الإنفلونزا وكورونا في العام ذاته 

حقيقة: يمكن أخذ اللقاحين ويُنصح أن يكون بينهما فترة لا تقل عن 14 يوماً

  • إشاعة: يحتاج الشخص الذي تلقى اللقاح للعزل 

حقيقة: لا يحتاج للعزل وإنما لإجراءات الوقاية لسلامته وسلامة الآخرين

  • إشاعة: لا يحتاج الشخص الذي سبق وأصيب بكورونا إلى اللقاح

حقيقة: ينصح المتعاف بأخذ اللقاح بعد شفائه لضمان مناعة أطول

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