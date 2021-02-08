مجلس الصحة الخليجي يُوضح حقائق 6 شائعات حول لقاح فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستمر فيروس كورونا المستجد وسلالاته في إثارة الشعور بالقلق بين الناس.
عن لقاح كورونا والانفلونزا عزل متلقّي اللقاح وإعطاء اللقاح للمتعافِ هذه أبرز الإشاعات وتصحيحها #إلى_اللقاح https://t.co/vvTpXPpEx1
وفي تغريدة نشرها مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أوضح حقيقة بعض الإشاعات التي تدور حول لقاح "كوفيد-19".. ما أبرزها؟
بالتأكيد مرت عليك الكثير من الإدعائات والإشاعات حول اللقاح .. هنا تجد أبرزها وماهو الرد العلمي عليها ؟ #إلى_اللقاح https://t.co/Ml6AXsFxLz
- إشاعة: يغير اللقاح الجين الوراثي للشخص
حقيقة: لا يغير أو يتفاعل اللقاح مع الجين الوراثي لأنه لا يدخل أبداً لنواة الخلية
- إشاعة: من سبق له الإصابة بـ"كوفيد-١٩" لا يأخذ اللقاح
حقيقة: يجب أخذ اللقاح لأن المناعة المكتسبة من الإصابة بـ"كوفيد-19" لا تدوم
- إشاعة: جرعة واحدة تعطي المناعة المطلوبة للوقاية
حقيقة: تلقي جرعة واحدة فقط يعطى نصف المناعة المطلوبة للوقاية، لذا يجب تلقي جرعتين
- إشاعة: لا يمكن أخذ لقاحي الإنفلونزا وكورونا في العام ذاته
حقيقة: يمكن أخذ اللقاحين ويُنصح أن يكون بينهما فترة لا تقل عن 14 يوماً
- إشاعة: يحتاج الشخص الذي تلقى اللقاح للعزل
حقيقة: لا يحتاج للعزل وإنما لإجراءات الوقاية لسلامته وسلامة الآخرين
- إشاعة: لا يحتاج الشخص الذي سبق وأصيب بكورونا إلى اللقاح
حقيقة: ينصح المتعاف بأخذ اللقاح بعد شفائه لضمان مناعة أطول