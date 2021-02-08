أبوظبي تخصص لقاحات كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لـ6 أسابيع

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أبوظبي تخصص لقاحات كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لـ6 أسابيع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي عن تخصيص لقاحات "كوفيد-19" لفئات يُعتبرون من أصحاب الأولوية، وفقاً لتغريدة من مكتب أبوظبي الإعلامي.

وستُخصص دائرة الصحة كافة مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد في إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى لجميع المواطنين والمقيمين من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب الهمم، وذلك لمدة 6 أسابيع ابتداءً من الأحد.

وتشتمل فئة أصحاب الأمراض المزمنة المصابين بأمراض القلب، وداء السكري، وأمراض الجهاز التنفسي، وفقاً للتغريدة.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، ولمواصلة إعطاء الأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة، وفقاً لما ذكره مكتب أبوظبي الإعلامي.

وأكدت دائرة الصحة تمكن الفئات غير المستهدفة من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح بحسب الموعد المحدد لهم.

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