"أبو سليم" أول شخص يتلقى لقاح كورونا عن فئة المعمرين في لبنان

لبنان بين انفجار وجائحة.. ماذا يقول طبيب لبناني عن "المأساة" الصحية التي تعيشها البلاد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ لبنان حملة التطعيم ضد فيروس كورونا الأحد.

وانطلقت عملية التلقيح في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في العاصمة بيروت، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الصحة العامة حمد حسن، بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا عبد الرحمن البزري، ورئيس المستشفى الدكتور فراس الأبيض، وطاقم المستشفى، وذلك بحسب ما ذكرته "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان.



وتلقى رئيس العناية الفائقة في مستشفى الحريري اللقاح الأول، فيما تلقى الفنان صلاح تيزاني والذي يُلقب بـ"أبو سليم" اللقاح الأول أيضا عن فئة المعمرين.

وألقى دياب كلمة خلال زيارته مستشفى الحريري، وقال: "أنتم الجنود المجهولون الذين احتملتم هذا العبء لأكثر من سنة، ومن هذا المنطلق أنتم أديتم رسالتكم وقمتم بواجبكم وقدمتم التضحيات، وهناك أشخاص من بينكم قدموا حياتهم من أجل هذه الرسالة لحماية الناس من هذا الوباء القاتل، والتزاما وتماشيا مع برنامج اللجنة الوطنية للقاح والجدول الزمني أنا اليوم لن آخذ اللقاح، لأن الأولوية للقطاع الصحي الذي قام بواجبه وقدم تضحيات كبيرة، ولذلك علينا أن نقدم لهم كل حماية حتى يؤدوا رسالتهم من أجل حماية الناس".



وأضاف دياب: "اليوم ليس دوري وأنتم قبلي واليوم دوركم وكل شخص مذكور في برنامج اللقاح الوطني، الله يحميكم ويحمي القطاع الصحي، ويحمي كبارنا واللبنانيين جميعا".

وحث نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، على تطعيم الفئات ذات الأولوية أولاً، كما قال إنه يجب على السلطات تجنب "الواسطة" لتسريع عملية الحصول على اللقاح.

وقال بلحاج في تغريدة على "تويتر" السبت: "تم تسليم الحكومة اللبنانية اليوم 28 ألف جرعة لقاح فيروس كورونا من أصل 2 مليون جرعة من المقرر وصولها خلال الأسابيع القادمة. أؤكد مجدداً أن توزيع اللقاحات سيكون حسب الفئات ذات الأولوية. سجلوا الآن. لا للواسطة".

ووصلت أول شحنة من لقاح "فايزر-بيو إن تك" المضاد لفيروس كورونا إلى لبنان، السبت.