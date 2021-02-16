تعافي 8 من حيوانات الغوريلا بحديقة "سان دييغو" تماما من كورونا

كيف يمكن أن تساعدك الحيوانات الألفية على تحسين صحتك الجسدية والنفسية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعافت ثمانية من حيوانات الغوريلا في حديقة حيوان "سان دييغو" بالكامل بعد إصابتها بفيروس "كوفيد-19" الشهر الماضي، وفقاً لما ذكرته الحديقة.

وقال مسؤولو الحديقة إن الحيوانات، وهي من نوع غوريلا السهول الغربية، أُصيبت بمتغير الساحل الغربي لفيروس كورونا رغم من التزام أعضاء الفريق بجميع احتياطات الأمن البيولوجي الموصى بها.

وعُزلت جميع الحيوانات الثمانية في الحديقة بعد تشخيصها، وأظهرت بعض منها أعراضاً تضمنت "سعالاً خفيفاً، واحتقاناً، وإفرازات من الأنف، وشعور بخمول متقطع"، بحسب ما ذكرته الحديقة عبر الإنترنت.

ويرى مسؤولو الحديقة أن تعافي الحيوانات كان بفضل مستوى الرعاية العالية التي يقدمها الفريق البيطري في الحديقة، ومتخصصي رعاية الحياة البرية، والتعاون مع مجموعة واسعة من الزملاء والشركاء.

وقالت المديرة التنفيذية لحديقة "سان دييغو سفاري بارك"، ليزا بيترسون: "نحن ممتنون للغاية للدعم الذي تلقيناه أثناء تعافي المجموعة بأمان".

وأضافت بيترسون: "يسعدنا أن نشارك الفرح الذي تجلبه هذه المجموعة المحبوبة لمجتمعنا، وضيوفنا".

وحرصت حديقة الحيوانات على مشاركة توثيق فيروس كورونا لدى حيوانات الغوريلا لديها على أمل أن يساعد ذلك في "توفير معلومات مهمة بشأن الفهم العلمي للفيروس، وتأثيراته على القردة الكبيرة".